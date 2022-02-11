Упали на Землю вместе с ракетой. Частная компания Astra уничтожила четыре спутника NASA

Все потерянные в результате катастрофы ракеты спутники были некоммерческими, и предназначались для образовательных программ

Генеральный директор частной космической компании Astra "глубоко сожалеет" о том, что не смог обеспечить доставку на орбиту груза NASA. Четыре небольших спутника были потеряны, когда ракета компании Astra не смогла их запустить, сообщает Sky News.

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Четыре небольших и недорогих CubeSat были запущены Astra из Калифорнии в четверг, 10 февраля 2022 года, но через несколько минут ракета компании вышла из-под контроля и упала обратно на Землю.

"У нас возникла проблема во время сегодняшнего полета", — подтвердил генеральный директор Крис Кемп в Twitter: "Мне очень жаль, что мы не смогли доставить полезную нагрузку нашего клиента".

Никаких дополнительных подробностей о причине сбоя не было обнародовано, но прямая трансляция миссии показала проблему с тем, как верхняя ступень ракеты отделялась от ускорителя.

Контракт был заключен в рамках демонстрации НАСА по запуску венчурного класса, который предназначен для "более высокого уровня риска, чем более крупные миссии".

Когда верхняя ступень упала, снизилась и цена акций Astra, сначала на 5%, что привело к остановке торгов, а затем закрылась на 26% ниже, когда торги снова открылись.

Ранее Astra предприняла четыре попытки орбитальных запусков, первые три из которых потерпели неудачу. Четвертый был успешным, но не нес полезной нагрузки.

Что такое кубсаты?

"CubeSats играют все более важную роль в исследованиях, демонстрациях технологий, научных исследованиях и образовательных миссиях в НАСА", — говорится в сообщении космического агентства.

Во время пандемии, когда доступ к объектам НАСА был ограничен, сотрудники космического агентства управляли своим Hyper-Angular Rainbow Polarimeter CubeSat из дома.

Неудачный запуск в четверг, 11 февраля 2022 года, состоял из четырех небольших спутников в рамках образовательной миссии НАСА ELaNa 41.

НАСА описывает ELaNa как "захватывающую инициативу "по привлечению и удержанию студентов, изучающих научные, технологические, инженерные и математические дисциплины".

Цель состоит в том, чтобы создать крошечные кубические спутники из блоков с гранью всего 10 см, хотя спутники могут состоять из двух, трех или шести блоков, каждый из которых весит менее 1,33 кг, согласно НАСА.

Три из потерянных спутников были созданы университетами, а один — Космическим центром Джонсона НАСА.

Все CubeSats, запущенные в рамках программы, являются экспериментальными, а не коммерческими.

Ранее Фокус сообщал, что в NASA растут опасения по поводу 30 тысяч спутников Илона Маска, которые тот собирается запустить на орбиту в рамках миссий SpaceX — они могут помешать стартам ракет космического агентства США.

Спутники Starlink на сумму $12 млн были уничтожены недавно в ходе космического шторма, сойдя с орбиты и сгорев в атмосфере.

Захватывающая съемка спутников Юпитера оказалась подлинной.