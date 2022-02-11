Упали на Землю разом із ракетою. Приватна компанія Astra знищила чотири супутники NASA

Усі втрачені внаслідок катастрофи ракети супутники були некомерційними і призначалися для освітніх програм.

Генеральний директор приватної космічної компанії Astra "шкодує" про те, що не зміг забезпечити доставлення на орбіту вантажу NASA. Чотири невеликі супутники були втрачені, коли ракета компанії Astra не змогла їх запустити, повідомляє Sky News.

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Чотири невеликі та недорогі CubeSat були запущені Astra з Каліфорнії в четвер, 10 лютого 2022 року, але через кілька хвилин ракета компанії вийшла з-під контролю і впала назад на Землю.

"У нас виникла проблема під час сьогоднішнього польоту", — підтвердив генеральний директор Кріс Кемп у Twitter: "Мені дуже шкода, що ми не змогли доставити корисне навантаження нашого клієнта".

Жодних додаткових подробиць про причину збою не було оприлюднено, але пряма трансляція місії показала проблему, як верхній ступінь ракети відокремлювався від прискорювача.

Контракт був укладений у межах демонстрації NASA із запуску венчурного класу, який призначений для "вищого рівня ризику, ніж більші місії".

Коли верхній ступінь впав, знизилася і ціна акцій Astra, спочатку на 5%, що призвело до зупинки торгів, а потім закрилася на 26% нижче, коли торги знову відкрилися.

Раніше Astra здійснила чотири спроби орбітальних запусків, перші три з яких зазнали невдачі. Четвертий був успішним, але не мав корисного навантаження.

Що таке кубсати?

"CubeSats відіграють все більш важливу роль у дослідженнях, демонстраціях технологій, наукових дослідженнях та освітніх місіях у NASA", — йдеться у повідомленні космічного агентства.

Під час пандемії, коли доступ до об'єктів NASA було обмежено, співробітники космічного агентства управляли своїм Hyper-Angular Rainbow Polarimeter CubeSat з дому.

Невдалий запуск у четвер, 11 лютого 2022 року, складався з чотирьох невеликих супутників у межах освітньої місії NASA ELaNa 41.

NASA описує ELaNa як "захопливу ініціативу "залучення та утримання студентів, які вивчають наукові, технологічні, інженерні та математичні дисципліни".

Ціль полягає в тому, щоб створити крихітні кубічні супутники з блоків із гранню усього 10 см, хоча супутники можуть складатися з двох, трьох або шести блоків, кожен з яких важить менше 1,33 кг, згідно з NASA.

Три з втрачених супутників було створено університетами, а один — Космічним центром Джонсона NASA.

Усі CubeSats, запущені у межах програми, є експериментальними, а не комерційними.

Раніше Фокус повідомляв, що в NASA зростають побоювання з приводу 30 тисяч супутників Ілона Маска, які той збирається запустити на орбіту в межах місій SpaceX — вони можуть стати на заваді стартам ракет космічного агентства США.

Супутники Starlink на суму $12 млн були знищені нещодавно під час космічного шторму, зійшовши з орбіти та згорівши в атмосфері.

Захоплива зйомка супутників Юпітера виявилася справжньою.