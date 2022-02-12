В основе скелетов морских звезд нашли алмазоподобную структуру

Исследователи выяснили, что сетчатый узор костей морских звезд соответствует расположению атомов углерода в алмазе. Но сама по себе алмазоподобная решетка не объясняет, почему они у животных твердые.

У некоторых морских звезд, как оказалось, прочность внутреннему скелету придает структура, подобная той, что присутствует в алмазных решетках. Эта структура компенсирует хрупкость дырчатых известковых скелетов, сообщает Science News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

"Когда мы впервые увидели эту структуру, то были действительно поражены. Она похожа на 3D-печать", — говорит Линг Ли, материаловед из Технологического института Вирджинии в Блэксбурге.

[ + – ] Структура скелета морской звезды под увеличением

Ли и его коллеги использовали электронный микроскоп, чтобы увеличить косточки нескольких десятков мертвых узловатых морских звезд.

В масштабе 50 микрометров, примерно в половину ширины человеческого волоса, кажущееся безликим тело каждой косточки уступает место сетчатому узору, который соответствует расположению атомов углерода в алмазе.

Но сама по себе алмазоподобная решетка не полностью объясняет, как косточки морских звезд становятся сильными.

В этой решетке атомы, из которых состоит кальцит, имеют свой собственный узор, напоминающий ряд сложенных друг на друга шестиугольников. Этот узор влияет и на прочность кальцита.

Прочность минерала не одинакова во всех направлениях. Таким образом, нажатие на кальцит в одних направлениях с большей вероятностью сломает его, чем в других направлениях.

В косточках структура атомов и алмазоподобная решетка выстраиваются таким образом, что это компенсирует присущую кальциту слабость. Это загадка, как животные создают алмазоподобную решетку.

Понимание того, как морские звезды строят свои косточки, может помочь в создании более прочных пористых материалов, в том числе некоторых видов керамики.

Ранее Фокус сообщал, что на морском дне ученые обнаружили квадратную желтую губку и пятиконечную розовую морскую звезду, похожих на губку Боба и Патрика.

На юго-западе Великобритании обнаружили обширную колонию ископаемых морских существ, живших миллионы лет назад.

Ученые помогли лягушке отрастить ампутированную ногу, следующие такие эксперименты будут проводить уже на людях.