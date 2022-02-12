В основі скелетів морських зірок знайшли алмазоподібну структуру

Дослідники з'ясували, що сітчастий візерунок кісток морських зірок відповідає розташування атомів вуглецю в алмазі. Але самі по собі алмазоподібні грати не пояснюють, чому вони у тварин тверді.

У деяких морських зірок, як виявилося, міцність внутрішньому скелету надає структура, подібна до тієї, що присутня в алмазних ґратах. Ця структура компенсує крихкість дірчастих вапняних скелетів, повідомляє Science News.

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"Коли ми вперше побачили цю структуру, то були справді вражені. Вона схожа на 3D-друк", — говорить Лінг Лі, матеріалознавець із Технологічного інституту Вірджинії у Блексбурзі.

[ + – ] Структура скелета морської зірки під збільшенням

Лі та його колеги використовували електронний мікроскоп, щоб збільшити кісточки кількох десятків мертвих вузлуватих морських зірок.

У масштабі 50 мікрометрів, приблизно в половину ширини людського волосся, що здається безликим тіло кожної кісточки поступається місцем сітчастим візерунком, який відповідає розташування атомів вуглецю в алмазі.

Але сама по собі алмазоподібні грати не повністю пояснюють, як кісточки морських зірок стають сильними.

У цій решітці атоми, з яких складається кальцит, мають свій власний візерунок, що нагадує ряд складених один на одного шестикутників. Цей візерунок впливає на міцність кальциту.

Міцність мінералу не однакова у всіх напрямках. Таким чином, натискання на кальцит в одних напрямках з більшою ймовірністю зламає його, ніж у інших напрямках.

У кісточках структура атомів та алмазоподібні грати вибудовуються таким чином, що це компенсує властиву кальциту слабкість. Це загадка, як тварини створюють алмазоподібні ґрати.

Розуміння того, як морські зірки будують свої кісточки, може допомогти у створенні міцніших пористих матеріалів, зокрема деяких видів кераміки.

Раніше Фокус повідомляв, що на морському дні вчені виявили квадратну жовту губку та п'ятикутну рожеву морську зірку, схожих на губку Боба та Патріка.

На південному заході Великобританії виявили велику колонію викопних морських істот, що жили мільйони років тому.

Вчені допомогли жабі відростити ампутовану ногу, такі експерименти далі будуть проводити вже на людях.