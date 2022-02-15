Гигантская валентинка. Астронавты показали оазис в форме сердца на территории Египта (фото)

В древние времена тысячи людей смогли получить выгоду от тех ресурсов, которые поддерживал оазис, включая города, деревни, а также сады и фермы.

Когда астронавты на орбитальной космической станции рассматривали песчаные пустыни Египта, они наткнулись на образование в форме сердца. Как оказалось, это образование является древним оазисом Эль-Файюм, который простирается на более чем 1200 км², пишет Tech Times.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Что примечательно, когда-то оазис был озером под названием Меридово озеро (ныне Карун) и поддерживал жизнь древних поселений еще 8000 лет назад. В древние времена он также обеспечивал людей различными ресурсами, включая рыбу и птиц. Не говоря уже о том, что тогда здесь также обитала ныне находящаяся под угрозой исчезновения песчаная газель. Кроме того, оазис был местом, где внедрялись невероятные инженерные новшества тысячелетней давности.

Ученые отмечают, что оазис Эль-Файюм является одним из самых ранних масштабных национальных гидрологических проектов в мире, за которым в древние времена стояли "инженерные цари", то есть в основном правители XII династии.

[ + – ] Оазис Эль-Файюм является одним из самых ранних масштабных национальных гидрологических проектов в мире, за которым в древние времена стояли "инженерные цари"

Благодаря этим инженерным работам фараонов тысячи людей смогли получить выгоду от тех ресурсов, которые поддерживал оазис, включая города, деревни, а также сады и фермы.

Однако непривычные для природы формы ученые наблюдают не только на нашей родной планете. Так, в декабре прошлого года астрономы получили снимок древнего марсианского кратера. Что удивило экспертов больше всего в кратере шириной более 800 м, так это его внешний вид, который очень сильно напоминал привычное для нас печенье.

А вот в ноябре прошлого года марсоход Perseverance распилил на Красной планете камень и обнаружил там ровный треугольник. Однако несмотря на всю схожесть с земными геометрическими фигурами, ничего мистического или инопланетного в этом нет. Это лишь простая случайность, отмечают ученые.