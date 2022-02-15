Гігантська валентинка. Астронавти показали оазис у формі серця на території Єгипту (фото)

У давнину тисячі людей змогли отримати вигоду від тих ресурсів, які підтримував оазис, включаючи міста, села, а також сади та ферми.

Коли астронавти на орбітальній космічній станції розглядали піщані пустелі Єгипту, вони натрапили на утворення у формі серця. Як виявилося, це утворення є стародавньою оазою Ель-Файюм, яка сягає більш ніж 1200 км², пише Tech Times.

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Що примітно, колись оазис був озером під назвою Мерідове озеро (нині Карун) і підтримував життя стародавніх поселень ще 8000 років тому. У давнину він також забезпечував людей різними ресурсами, включаючи рибу та птахів. Не кажучи вже про те, що тоді тут також мешкала піщана газель, яка нині перебуває під загрозою зникнення. Крім того, оазис був місцем, де впроваджувалися неймовірні інженерні нововведення тисячолітньої давності.

Учені відзначають, що оазис Ель-Файюм є одним із найраніших масштабних національних гідрологічних проєктів у світі, за яким у давнину стояли "інженерні царі", тобто в основному правителі XII династії.

[ + – ] Оазис Ель-Файюм є одним із найраніших масштабних національних гідрологічних проєктів у світі, за яким у давнину стояли "інженерні царі"

Завдяки цим інженерним роботам фараонів тисячі людей змогли отримати вигоду від ресурсів, які підтримував оазис, включаючи міста, села, а також сади та ферми.

Однак незвичні для природи форми вчені спостерігають не лише на нашій рідній планеті. Так, у грудні минулого року астрономи отримали знімок стародавнього марсіанського кратера. Що здивувало експертів найбільше в кратері завширшки понад 800 м, то це його зовнішній вигляд, який дуже сильно нагадував звичне для нас печиво.

А ось у листопаді минулого року марсохід Perseverance розпиляв на Червоній планеті камінь і виявив там рівний трикутник. Однак, незважаючи на всю схожість із земними геометричними фігурами, нічого містичного чи інопланетного в цьому немає. Це лише проста випадковість, зазначають учені.