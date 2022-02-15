В Перу найдены мумии шести детей: их убили, чтобы сопроводить аристократа в подземный мир

Древние перуанские цивилизации верили, что жертвоприношения детей задабривали разъяренных богов и устрашали врагов.

В ходе своих недавних раскопок ученые нашли 14 мумий доинкского периода, среди которых было 6 детей. Детские скелеты были завернуты в ткань и похоронены в могиле рядом с аристократом, который был важной политической фигурой. Тело дворянина было связано веревками, а руки закрывали лицо, пишет Express.

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Гробницу нашли примерно в 24 км к востоку от Лимы в месте под названием Кахамаркилья. Она была около 3 м в длину и 1,4 м в глубину.

[ + – ] Место раскопок в месте под названием Кахамаркилья

По мнению ученых, дети были принесены в жертву жителями Анд около 1000-1200 лет назад. Древние перуанские цивилизации, такие как ацтеки, майя и инки, использовали жертвоприношения в качестве ритуала, веря, что они отправляют умерших людей в "мир мертвых". Также считалось, что принесение в жертву взрослых, а иногда и детей, как в данном случае, задабривало их разъяренных богов и устрашало их врагов.

[ + – ] По мнению ученых дети были принесены в жертву жителями Анд около 1000-1200 лет назад

Как отметил археолог Питер Ван Дален, руководивший раскопками, дети могли быть близкими родственниками и были помещены в разных частях входа в гробницу мумии (аристократа), одна поверх другой. Их использовали для того, чтобы сопровождать мумию в подземный мир. На месте раскопок также были найдены тела 8 взрослых, а еще керамические горшки, останки животных и принадлежности для вязания.

[ + – ] Детей использовали для того, чтобы сопровождать мумию в подземный мир

Кахармаркилья, расположенная на окраине нынешней Лимы была священным местом, посвященным обрядам. Люди могли отправиться в далекое путешествие, чтобы посетить священный город, который в то время был центром торговли. Хотя сейчас Кахамаркилья находится в руинах, тогда он выглядел совсем по-другому. Поскольку люди не жили там круглый год, считается, что на этом месте хоронили только высокопоставленных членов общества.

[ + – ] На месте раскопок также были найдены тела 8 взрослых, а еще керамические горшки, останки животных и принадлежности для вязания

Напомним, что в январе ученым удалось узнать, как сохранился плод беременной египетской мумии. Как выяснилось, благодаря природному соединению натрону, которое действовало как натуральное дезинфицирующее и высушивающее средство, плод оказался "замаринованным" и сохранился до наших дней.

Также археологи восстановили облик египетской мумии из Швейцарии Shep-en-Isis. Исследователи смогли передать черты лица женщины, в том числе ее нос, щеки и даже губы. Однако цвет кожи и ее глаз определить достоверно пока не получилось.