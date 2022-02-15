У Перу знайдено мумії шести дітей: їх убили, щоб супроводити дворянина в підземний світ

Стародавні перуанські цивілізації вірили, що жертвопринесення дітей задобрювали розлютованих богів і лякали ворогів.

У ході своїх нещодавніх розкопок учені знайшли 14 мумій доінкського періоду, серед яких було 6 дітей. Дитячі скелети були загорнуті в тканину та поховані в могилі поруч із дворянином, який був важливою політичною фігурою. Тіло дворянина було пов'язане мотузками, а руки закривали обличчя, пише Express.

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Гробницю знайшли приблизно за 24 км на схід від Ліми в місці під назвою Кахамаркілья. Вона була близько 3 м завдовжки та 1,4 м завглибшки.

[ + – ] Місце розкопок у місці під назвою Кахамаркілья

На думку вчених, дітей було принесено в жертву жителями Анд близько 1000-1200 років тому. Стародавні перуанські цивілізації, такі як ацтеки, майя та інки, використовували жертвопринесення як ритуал, вірячи, що вони відправляють померлих людей у "світ мертвих". Також вважалося, що принесення в жертву дорослих, а іноді й дітей, як у цьому випадку, задобрювало їхніх розлютованих богів і лякало їхніх ворогів.

[ + – ] На думку вчених, діти були принесені в жертву жителями Анд близько 1000-1200 років тому.

Як зазначив археолог Пітер Ван Дален, який керував розкопками, діти могли бути близькими родичами та були поміщені в різних частинах входу в гробницю мумії (дворянина), одна поверх іншої. Їх використовували для того, щоб супроводжувати мумію в підземний світ. На місці розкопок також було знайдено тіла 8 дорослих, а також керамічні горщики, рештки тварин і приладдя для в'язання.

[ + – ] Дітей використовували для того, щоб супроводжувати мумію в підземний світ

Кахармаркілья, розташована на околиці нинішньої Ліми, була священним місцем, присвяченим обрядам. Люди могли вирушити в далеку подорож, щоб відвідати священне місто, яке на той час було центром торгівлі. Хоча зараз Кахамаркілья перебуває в руїнах, тоді вона мала зовсім інший вигляд. Оскільки люди не жили там цілий рік, вважається, що на цьому місці ховали лише високопосадовців.

[ + – ] На місці розкопок було знайдено тіла 8 дорослих, а також керамічні горщики, рештки тварин і приладдя для в'язання

Нагадаємо, що в січні вченим вдалося дізнатися, як зберігся плід вагітної єгипетської мумії. Як з'ясувалося, завдяки природному з'єднанню натрону, яке діяло як натуральний дезінфікуючий і висушувальний засіб, плід виявився "замаринованим" і зберігся до наших днів.

Також археологи відновили вигляд єгипетської мумії зі Швейцарії Shep-en-Isis. Дослідники змогли передати риси обличчя жінки, у тому числі її ніс, щоки та навіть губи. Проте колір шкіри та її очей визначити достовірно поки що не вийшло.