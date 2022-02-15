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У Перу знайдено мумії шести дітей: їх убили, щоб супроводити дворянина в підземний світ

Юлія Чайка
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Одна з 6 дитячих мумій, знайдена в місці під назвою Кахамаркілья

Стародавні перуанські цивілізації вірили, що жертвопринесення дітей задобрювали розлютованих богів і лякали ворогів.

У ході своїх нещодавніх розкопок учені знайшли 14 мумій доінкського періоду, серед яких було 6 дітей. Дитячі скелети були загорнуті в тканину та поховані в могилі поруч із дворянином, який був важливою політичною фігурою. Тіло дворянина було пов'язане мотузками, а руки закривали обличчя, пише Express.

Гробницю знайшли приблизно за 24 км на схід від Ліми в місці під назвою Кахамаркілья. Вона була близько 3 м завдовжки та 1,4 м завглибшки.

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Місце розкопок у місці під назвою Кахамаркілья

На думку вчених, дітей було принесено в жертву жителями Анд близько 1000-1200 років тому. Стародавні перуанські цивілізації, такі як ацтеки, майя та інки, використовували жертвопринесення як ритуал, вірячи, що вони відправляють померлих людей у "світ мертвих". Також вважалося, що принесення в жертву дорослих, а іноді й дітей, як у цьому випадку, задобрювало їхніх розлютованих богів і лякало їхніх ворогів.

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На думку вчених, діти були принесені в жертву жителями Анд близько 1000-1200 років тому.

Як зазначив археолог Пітер Ван Дален, який керував розкопками, діти могли бути близькими родичами та були поміщені в різних частинах входу в гробницю мумії (дворянина), одна поверх іншої. Їх використовували для того, щоб супроводжувати мумію в підземний світ. На місці розкопок також було знайдено тіла 8 дорослих, а також керамічні горщики, рештки тварин і приладдя для в'язання.

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Дітей використовували для того, щоб супроводжувати мумію в підземний світ

Кахармаркілья, розташована на околиці нинішньої Ліми, була священним місцем, присвяченим обрядам. Люди могли вирушити в далеку подорож, щоб відвідати священне місто, яке на той час було центром торгівлі. Хоча зараз Кахамаркілья перебуває в руїнах, тоді вона мала зовсім інший вигляд. Оскільки люди не жили там цілий рік, вважається, що на цьому місці ховали лише високопосадовців.

керамічні горщики, гробниця, знімок
На місці розкопок було знайдено тіла 8 дорослих, а також керамічні горщики, рештки тварин і приладдя для в'язання

Нагадаємо, що в січні вченим вдалося дізнатися, як зберігся плід вагітної єгипетської мумії. Як з'ясувалося, завдяки природному з'єднанню натрону, яке діяло як натуральний дезінфікуючий і висушувальний засіб, плід виявився "замаринованим" і зберігся до наших днів.

Також археологи відновили вигляд єгипетської мумії зі Швейцарії Shep-en-Isis. Дослідники змогли передати риси обличчя жінки, у тому числі її ніс, щоки та навіть губи. Проте колір шкіри та її очей визначити достовірно поки що не вийшло.