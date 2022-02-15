Полет в радиационный пояс Земли. SpaceX испытает на миллиардере влияние космической радиации

Компания SpaceX отправит туристов в космос на расстояние от Земли, где не бывал человек уже более 50 лет.

Джаред Айзекман, владелец компании Shift 4, который был командиром экипажа миссии SpaceX Inspiration4, во время которой впервые в космос отправился полностью гражданский экипаж, выкупил места во время трех полетов в космос на борту корабля SpaceX CrewDargon. Он и его команда отправятся в космос дальше, чем до этого летали профессиональные астронавты за последние полвека, сообщает CNN.

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Новые три туристические миссии от компании SpaceX получили название "Polaris". Первый полет должен состояться уже в конце 2022 года. Джаред Айзекман и еще три члена экипажа проведут 5 дней в космосе, а именно в радиационном поясе Земли, внутренняя часть которого простирается над планетой на высоте от 650 до 9600 км. В рамках полета состоится первый в истории компании SpaceX выход в открытый космос. Также члены экипажа будут исследовать, как радиация влияет на тело человека в космосе.

Во время американских пилотируемых полетов в 1960-х года, в рамках миссий "Джемини", астронавты смогли подняться на высоту 1350 км над Землей. Это в три раза выше, чем находится МКС. По словам Айзекмана, для него эти полеты являются ориентиром, но точную высоту полета он назвать отказался.

Илон Маск планирует вывести космический корабль Crew Dragon, в рамках новых миссий, на борту его новой ракеты Starship. Обновленную версию своей ракеты Илон Маск представил совсем недавно. До сих пор Crew Dragon доставлял экипажи на низкую околоземную орбиту. Самым высоким полетом в космос была миссия Inspiration4, когда корабль поднялся над Землей на высоту в 580 км, что выше, чем летает МКС. В SpaceX говорят, что первый полет в рамках миссии "Polaris" будет как минимум в два раза выше.

[ + – ] Презентация обновленной ракеты Starship Фото: SpaceX

В первый полет с Айзекманом полетят Скотт Потит, бывший вице-президент Shift 4, ранее служивший 20 лет в американских ВВС. А также сотрудники SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон. Они станут первыми представителями компании Илона Маска, которые полетят в космос.

Во время первого полета запланирован выход в открытый космос, который должен состоятся на высоте 480 км или примерно на той же высоте, где находится МКС.

Также в ходе первой миссии "Polaris" экипаж проверит качество связи в космосе с помощью спутников Starlink. В SpaceX считают, что в будущем эти спутники можно будет использовать для общения и обмена данными в космосе.

Еще одной важной задачей экипажа будет исследование влияния радиации на тело человека, а также влияние невесомости на глаза и мозг космических путешественников. Ведь 70% астронавтов сообщают о кратковременном ухудшении зрения и головных болях во время полетов.

Точного расписания ни первого, ни последующих полетов корабля Crew Dargon с экипажем на борту ракеты Starship пока нет. Но в SpaceX надеются совершить первый полет уже в конце 2022 года. Остальные полеты должны состояться с небольшими перерывами.

Также неизвестна сумма, которую Айзекман заплатил за возможность побывать в глубоком космосе. Эксперты утверждают, что каждый такой полет может стоить не менее 200 млн долларов.