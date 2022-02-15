Політ у радіаційний пояс Землі. SpaceX випробує на мільярдерові вплив космічної радіації

Компанія SpaceX відправить туристів у космос на відстань від Землі, де не бувала людина вже понад 50 років.

Джаред Айзекман, власник компанії Shift 4, який був командиром екіпажу місії SpaceX Inspiration4, під час якої вперше в космос вирушив повністю цивільний екіпаж, викупив місця під час трьох польотів у космос на борту корабля SpaceX CrewDargon. Він і його команда вирушать у космос далі, ніж до цього літали професійні астронавти за останні півстоліття, повідомляє CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Нові три туристичні місії від компанії SpaceX отримали назву "Polaris". Перший політ має відбутися вже наприкінці 2022 року. Джаред Айзекман і ще три члени екіпажу проведуть 5 днів у космосі, а саме в радіаційному поясі Землі, внутрішня частина якого простягається над планетою на висоті від 650 до 9 600 км. У межах польоту відбудеться перший в історії компанії SpaceX вихід у відкритий космос. Також члени екіпажу досліджуватимуть, як радіація впливає на тіло людини в космосі.

Під час американських пілотованих польотів у 1960-х роках, у межах місій "Джеміні", астронавти змогли піднятися на висоту 1 350 км над Землею. Це втричі вище, ніж МКС. За словами Айзекмана, ці польоти для нього є орієнтиром, але точну висоту польоту він назвати відмовився.

Ілон Маск планує вивести космічний корабель Crew Dragon у межах нових місій на борту його нової ракети Starship. Оновлену версію своєї ракети Ілон Маск представив зовсім нещодавно. До цього часу Crew Dragon доставляв екіпажі на низьку навколоземну орбіту. Найвищим польотом у космос була місія Inspiration4, коли корабель піднявся над Землею на висоту 580 км, що вище, ніж літає МКС. У SpaceX кажуть, що перший політ у межах місії "Polaris" буде як мінімум удвічі вищим.

[ + – ] Презентація оновленої ракети Starship Фото: SpaceX

У перший політ з Айзекманом полетять Скотт Потіт, колишній віцепрезидент Shift 4, який раніше служив 20 років в американських ВПС. А також співробітниці SpaceX Сара Гілліс та Анна Менон. Вони стануть першими представниками компанії Ілона Маска, які полетять в космос.

Під час першого польоту заплановано вихід у відкритий космос, який має відбутися на висоті 480 км або приблизно на тій самій висоті, де знаходиться МКС.

Також під час першої місії "Polaris" екіпаж перевірить якість зв'язку в космосі за допомогою супутників Starlink. У SpaceX вважають, що в майбутньому ці супутники можна буде використовувати для спілкування та обміну даними в космосі.

Ще одним важливим завданням екіпажу буде дослідження впливу радіації на тіло людини, а також вплив невагомості на очі та мозок космічних мандрівників. Адже 70% астронавтів повідомляють про короткочасне погіршення зору та головні болі під час польотів.

Точного розкладу ні першого, ні наступних польотів корабля Crew Dargon з екіпажем на борту ракети Starship поки що немає. Але в SpaceX сподіваються здійснити перший політ уже наприкінці 2022 року. Інші польоти мають відбутися з невеликими перервами.

Також невідома сума, яку Айзекман заплатив за нагоду побувати в глибокому космосі. Експерти стверджують, що кожен такий політ може коштувати щонайменше 200 млн доларів.