Ученые рассказали о первой женщине, которой удалось излечиться от ВИЧ

Онкобольная "нью-йоркская пациентка" победила вирус с помощью редкого, но опасного метода лечения стволовыми клетками.

Жительница США стала первой женщиной в истории, которая излечилась от ВИЧ. Об этом пишет британское издание The Daily Mail.

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По информации журналистов, "нью-йоркская пациентка", как ее прозвали ученые из Медицинского центра Нью-Йорка, победила вирус иммунодефицита человека с помощью редкого, но опасного метода лечения стволовыми клетками.

Женщина стала четвертым человеком в истории, которым удавалось излечиться от болезни, а предыдущие три пациента были мужчинами.

Журналисты отмечают, что пациентка была онкобольной и получала лечение, направленное на борьбу сразу с двумя заболеваниями.

"Лечение было настолько рискованным, что его признали неэтичным даже для людей, у которых рак был диагностирован на последних стадиях. Чтобы провести такое лечение, врачи должны сначала найти донора, у которого есть редкая мутация, делающая его устойчивым к ВИЧ", — говорится в публикации.

Подобная мутация наблюдается, по данным The Daily Mail, только у 1% доноров. После того, как был найден "подходящий человек", медики осуществили гаплоидентичную трансплантацию пуповины, при которой используется пуповинная кровь и костный мозг добровольца.

Процедура помогает бороться с раковыми заболеваниями на основе крови, а ткань донора обеспечивает организм стволовыми клетками. Поскольку пуповинная кровь обычно не приносит должного эффекта для взрослых, как для детей, пересадка костного мозга может помочь повысить ее эффективность.

"Поскольку такое лечение стволовыми клетками часто может привести к смерти пациента, эксперты не будут использовать его для здоровых людей, которые могут справиться со своим ВИЧ обычными методами. У женщины ВИЧ был диагностирован в 2013 году, а лейкемия — в 2017 году. Она прошла курс лечения четыре года назад, и за это время ее рак перешел в стадию ремиссии, а лечение ВИЧ было прекращено прошлой зимой", — подчеркнули авторы материала.

Более того, в организме "нью-йоркской пациентки" даже после прекращения лечения не выявлен вирус иммунодефицита. Ученые также взяли клетки женщины и попытались их "заразить" в лаборатории, но и эта процедура не оказалась успешной.

Если в течение следующих нескольких лет ВИЧ не будет выявлен в организме пациентки — специалисты смогут объявить о том, что жительница США полностью излечилась.

Напомним, в начале февраля издание The New Atlas сообщило, что ученые выявили в Нидерландах новый штамм ВИЧ под названием VB. По данным специалистов, мутация приводит к более высокой вирусной нагрузке и вызывает более тяжелое течение болезни в организме человека.

Также сообщалось, что жительница Южно-Африканской Республики, которая с рождения была инфицирована ВИЧ, болела в течение девяти месяцев коронавирусом и накопила в своем организме 21 мутацию COVID-19.