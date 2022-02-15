Учені розповіли про першу жінку, якій вдалося вилікуватися від ВІЛ

Онкохвора "нью-йоркська пацієнтка" перемогла вірус за допомогою рідкісного, але небезпечного методу лікування стовбуровими клітинами.

Мешканка США стала першою жінкою в історії, яка вилікувалась від ВІЛ. Про це пише британське видання The Daily Mail.

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За інформацією журналістів, "нью-йоркська пацієнтка", як її прозвали вчені з Медичного центру Нью-Йорка, перемогла вірус імунодефіциту людини за допомогою рідкісного, але небезпечного методу лікування стовбуровими клітинами.

Жінка стала четвертою людиною в історії, якій вдавалося вилікуватися від хвороби, а попередні три пацієнти були чоловіками.

Журналісти зазначають, що пацієнтка була онкохворою та отримувала лікування, спрямоване на боротьбу одразу з двома захворюваннями.

"Лікування було настільки ризикованим, що його визнали неетичним навіть для людей, у яких рак був діагностований на останніх стадіях. Щоб провести таке лікування, лікарі повинні спочатку знайти донора, який має рідкісну мутацію, що робить його стійким до ВІЛ", — йдеться в публікації.

Подібна мутація спостерігається, за даними The Daily Mail, лише в 1% донорів. Після того, як було знайдено "відповідну людину", медики здійснили гаплоідентичну трансплантацію пуповини, при якій використовується пуповинна кров і кістковий мозок добровольця.

Процедура допомагає боротися з раковими захворюваннями на основі крові, а тканина донора забезпечує організм стовбуровими клітинами. Оскільки пуповинна кров зазвичай не приносить належного ефекту для дорослих та дітей, пересадка кісткового мозку може допомогти підвищити її ефективність.

"Оскільки таке лікування стовбуровими клітинами часто може призвести до смерті пацієнта, експерти не будуть використовувати його для здорових людей, які можуть впоратися зі своїм ВІЛ звичайними методами. У жінки ВІЛ був діагностований у 2013 році, а лейкемія – у 2017 році. Вона пройшла курс лікування чотири роки тому, і за цей час її рак перейшов у стадію ремісії, а лікування ВІЛ було припинено минулої зими”, — наголосили автори матеріалу.

Більше того, в організмі "нью-йоркської пацієнтки" навіть після припинення лікування не виявлено вірусу імунодефіциту. Учені також взяли клітини жінки і спробували їх "заразити" в лабораторії, але ця процедура не виявилася успішною.

Якщо протягом наступних кількох років ВІЛ не буде виявлено в організмі пацієнтки, фахівці зможуть оголосити про те, що мешканка США повністю вилікувалась.

Нагадаємо, на початку лютого видання The New Atlas повідомило, що вчені виявили в Нідерландах новий штам ВІЛ під назвою VB. За даними фахівців, мутація призводить до більш високого вірусного навантаження і викликає тяжкий перебіг хвороби в організмі людини.

Також повідомлялося, що мешканка Південно-Африканської Республіки, яка з народження була інфікована ВІЛ, хворіла протягом дев'яти місяців на коронавірус та накопичила у своєму організмі 21 мутацію COVID-19.