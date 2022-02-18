Случайности исключены. Ученые выяснили, почему ящерицы теряют хвосты только из-за опасности

Случайные трещины, которые могут возникнуть в хвосте ящерицы, сталкиваются при своем распространении с мельчайшими пустотами в виде нанопор.

Ученые выяснили, каким образом ящерицы, способные терять свои хвосты, оставляют их при себе в случае мелких ударов и зацепов. Все дело оказалось в особой конструкции хвоста ящерицы из зубцов, столбиков и нанопор, позволяющей игнорировать мелкие травмы, сообщает Science News.

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Исследователи осторожно ампутировали хвосты трех видов ящериц, а затем проанализировали сломанные придатки под сканирующим электронным микроскопом. При увеличении грибовидных выступов выяснилось, что каждый из них испещрен отверстиями или нанопорами.

[ + – ] Конструкция хвоста ящерицы

"Если трещина начинает распространяться по хвосту, и встречается с порой, которая представляет собой пустоту, то трещина останавливается, и тогда она теряет энергию для дальнейшего разрастания", - говорит Йонг-Ак Сонг, биоинженер из Нью-Йоркского университета Абу-Даби в ОАЭ.

Хвост ящерицы состоит из ряда сегментов, которые соединяются в ряд, они входят друг в друга, как вилки в розетки. Хвост может отломиться в любой из этих точек, называемых плоскостями перелома, в зависимости от того, какой частью хвоста ящерица должна пожертвовать.

[ + – ] Сегменты хвоста ящерицы

"У хвоста ящерицы должно быть достаточное количество таких внутренних связей, чтобы он не отрывался легко. Но он также должен сниматься всякий раз, когда это необходимо", — поясняет Сонг.

Между каждым сегментом таких отростков в хвосте у ящерицы — восемь конусовидных пучков мышц, расположенных по кругу. Они аккуратно входят в соответствующие углубления, состоящие из относительно гладких стенок. Каждый зубец, в свою очередь, покрыт лесом выступов или микростолбиков, которые напоминают крошечные грибы.

[ + – ] Соединение сегментов хвоста ящерицы

Начало перелома хвоста можно остановить на месте. Каждая выемка и канавка помогают: микростолбики с нанопорами усиливают адгезию в 15 раз больше, чем гладкие зубцы без микростолбиков, и немного больше, чем микростолбики без нанопор.

Иерархическая структура зубца, столба и поры обеспечивает баланс: не слишком тесно, не слишком свободно. Эта адаптация важна для ящериц, чтобы оптимизировать их выживание.

Это дорогостоящий защитный механизм, который влияет на способность ящерицы бегать, прыгать, спариваться и убегать от встречающихся ей хищников. Поэтому важно, чтобы ящерица отказывалась от своей конечности только в случае необходимости.

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