Випадковості виключені. Учені з'ясували, чому ящірки втрачають хвости лише через небезпеку

Випадкові тріщини, які можуть виникнути у хвості ящірки, стикаються при своєму поширенні з найдрібнішими порожнинами у вигляді нанопор.

Учені з'ясували, яким чином ящірки, які здатні втрачати свої хвости, залишають їх при собі в разі дрібних ударів і зачепів. Уся справа виявилася в особливій конструкції хвоста ящірки із зубців, стовпчиків і нанопор, що дозволяє ігнорувати дрібні травми, повідомляє Science News.

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Дослідники обережно ампутували хвости трьох видів ящірок, а потім проаналізували зламані придатки під скануючим електронним мікроскопом. При збільшенні грибоподібних виступів з'ясувалося, що кожен із них поцяткований отворами або нанопорами.

[ + – ] Конструкція хвоста ящірки

"Якщо тріщина починає поширюватися хвостом, і зустрічається з порою, яка є порожнечею, то тріщина зупиняється, і тоді вона втрачає енергію для подальшого розростання", — говорить Йонг-Ак Сонг, біоінженер із Нью-Йоркського університету Абу-Дабі в ОАЕ .

Хвіст ящірки складається з низки сегментів, які з'єднуються в ряд, вони входять один в одного, як вилки в розетки. Хвіст може відламатися в будь-якій із цих точок, званих площинами перелому, залежно від того, якою частиною хвоста ящірка має пожертвувати.

[ + – ] Сегменти хвоста ящірки

"У хвоста ящірки має бути достатня кількість таких внутрішніх зв'язків, щоб він не відривався легко. Але він також повинен зніматися щоразу, коли це необхідно", — пояснює Сонг.

Між кожним сегментом таких відростків у хвості в ящірки — вісім конусоподібних пучків м'язів, які розташовані по колу. Вони акуратно входять у відповідні поглиблення, що складаються із відносно гладких стінок. Кожен зубець, у свою чергу, покритий лісом виступів або мікростовпчиків, які нагадують крихітні гриби.

[ + – ] З'єднання сегментів хвоста ящірки

Початок перелому хвоста можна зупинити на місці. Кожна виїмка та канавка допомагають: мікростовпчики з нанопорами посилюють адгезію в 15 разів більше, ніж гладкі зубці без мікростовпчиків, і трохи більше, ніж мікростовпчики без нанопор.

Ієрархічна структура зубця, стовпа та пори забезпечує баланс: не надто тісно, не надто вільно. Ця адаптація важлива для ящірок, щоб оптимізувати їхнє виживання.

Це дорогий захисний механізм, який впливає на здатність ящірки бігати, стрибати, спарюватися та втікати від хижаків, що зустрічаються. Тому важливо, щоб ящірка відмовлялася від своєї кінцівки лише в разі потреби.

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