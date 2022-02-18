"Rolls-Royce среди брюк": ученые воссоздали одежду человека, сшитую 3000 лет назад (фото)

Исследователи воссоздали одежду человека, мумифицированное тело которого обнаружили китайские археологи на кладбище Янхай.

Международная команда археологов, модельеров, геологов, химиков и реставраторов расследовала, как была сделана пара древних штанов, и кропотливо создала их современную копию. Винтажные брюки рассказывают не только о текстильных инновациях, но и о том, как культурные обычаи распространялись по всей Азии, — сообщает Science News.

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"Это была не работа для новичков. Это как Rolls-Royce среди брюк", — сказала Карина Гремер, археолог по текстилю из Музея естественной истории Вены.

[ + – ] Так одевались турфанские женщины

Мумифицированное тело, а также сохранившиеся тела более 500 других людей были обнаружены во время раскопок, проводимых китайскими археологами с начала 1970-х годов на кладбище Янхай.

Этот человек носил одежду, состоящую из брюк, пончо с поясом на талии, одной пары плетеных лент для застегивания штанин ниже колен, другой пары для застегивания мягких кожаных ботинок на лодыжках и шерстяной повязки с четырьмя бронзовыми дисками, и двух ракушек, пришитых к ней.

Теперь исследователи называют его Турфанским человеком, потому что стоянка Янхай находится примерно в 43 км к юго-востоку от китайского города Турфан. Из всей одежды Турфанского Человека его брюки выделялись как нечто особенное. Мало того, что они были как минимум на несколько столетий старше любых других образцов такой экипировки, так еще и штаны имели утонченный современный вид.

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Поразительно то, что брюки Турфанского человека рассказывают историю о том, как древние скотоводческие группы несли свои культурные обычаи и знания по всей Азии, сея семена инноваций.

Например, переплетающийся Т-образный узор, украшающий штаны древнего всадника на коленях, появляется на бронзовых сосудах, найденных на территории современного Китая примерно в то же время, примерно 3300 лет назад.

Брюки состоят из двух частей штанин, которые постепенно расширяются вверху и соединены промежностной частью, которая расширяется и собирается в складки посередине для увеличения подвижности ног.

Другие археологические находки показали, что через несколько сотен лет кочевые группы по всей Евразии начали носить штаны, подобные тем, что были в Янхае. Тканые накладки на ноги, соединенные гибкой промежностью, облегчали нагрузку при езде на лошадях без седла на большие расстояния.

Узор ступенчатой ​​пирамиды, вытканный на штанах Янхай, появляется на керамике петровской культуры в Центральной Азии, которая датируется примерно 3900–3750 лет назад. Исследователи говорят, что тот же образец напоминает архитектурные конструкции, которым более 4000 лет, из западных и юго-западных азиатских и ближневосточных обществ, включая ступенчатые пирамиды Месопотамии.

Культурное влияние со всей Азии затронуло древних людей Таримской котловины. Люди янхай населяли регион на пересечении путей сезонной миграции, за которыми следовали пастушьи группы более 4000 лет назад, — говорит антрополог Майкл Фрачетти из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

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