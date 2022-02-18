"Rolls-Royce серед штанів": учені відтворили одяг людини, пошитий 3000 років тому (фото)

Дослідники відтворили одяг людини, муміфіковане тіло якої знайшли китайські археологи на цвинтарі Янхай.

Міжнародна команда археологів, модельєрів, геологів, хіміків і реставраторів розслідувала, як була зроблена пара стародавніх штанів, і ретельно створила їхню сучасну копію. Вінтажні штани розповідають не лише про текстильні інновації, а й про те, як культурні звичаї поширювалися по всій Азії, повідомляє Science News.

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"Це була не робота для новачків. Це як Rolls-Royce серед штанів", — сказала Каріна Гремер, археологиня з текстилю з Музею природної історії Відня.

[ + – ] Так одягалися турфанські жінки

Муміфіковане тіло, а також ті, що збереглися, більше 500 інших людей були виявлені під час розкопок, що проводилися китайськими археологами з початку 1970-х років на цвинтарі Янхай.

Цей чоловік носив одяг, що складається з штанів, пончо з поясом на талії, однієї пари плетених стрічок для застібки штанин нижче колін, іншої пари для застібання м'яких шкіряних черевиків на кісточках і вовняної пов'язки з чотирма бронзовими дисками, і двох раків.

Тепер дослідники називають її Турфанською людиною, тому що стоянка Янхай розташована приблизно за 43 км на південний схід від китайського міста Турфан. Зі всього одягу Турфанської людини її штани виділялися як щось особливе. Мало того, що вони були як мінімум на кілька століть старші за будь-які інші зразки такого екіпірування, так ще й штани мали витончений сучасний вигляд.

[ + – ] Геометричні візерунки на стародавній тканині

Вражає те, що штани турфанської людини розповідають історію про те, як древні скотарські групи несли свої культурні звичаї та знання по всій Азії, сіючи насіння інновацій.

Наприклад, Т-подібний візерунок, що прикрашає штани стародавнього вершника на колінах, з'являється на бронзових судинах, знайдених на території сучасного Китаю приблизно в той же час, приблизно 3300 років тому.

Штани складаються з двох частин штанин, які поступово розширюються вгорі та з'єднані проміжною частиною, що розширюється та збирається в складки посередині для збільшення рухливості ніг.

Інші археологічні знахідки показали, що за кілька сотень років кочові групи по всій Євразії почали носити штани, подібні до тих, що були в Янхаї. Ткані накладки на ноги, з'єднані гнучкою промежиною, полегшували навантаження при їзді на конях без сідла на великі відстані.

Візерунок ступінчастої піраміди, витканий на штанах Янхай, з'являється на кераміці петрівської культури в Центральній Азії, яка датується приблизно 3900-3750 років тому. Дослідники кажуть, що той самий зразок нагадує архітектурні конструкції, яким понад 4000 років, із західних і південно-західних азійських і близькосхідних суспільств, включаючи ступінчасті піраміди Месопотамії.

Культурний уплив із усієї Азії торкнувся стародавніх людей Таримської улоговини. Люди Янхай населяли регіон на перетині шляхів сезонної міграції, за якими прямували пастуші групи понад 4000 років тому, — каже антрополог Майкл Фрачетті з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі.

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