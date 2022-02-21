Сильнейшая вспышка на Солнце может вернуться к нам через 11 дней: что известно

Размер выброса корональной массы превысил расстояние между Землей и Луной, а при столкновении с таким солнечным штормом Земле грозят тяжелые последствия.

Крупное извержение на обратной стороне Солнца на прошлой неделе вызвало один из крупнейших выбросов корональной массы за последние годы. Ученые предупреждают, что с солнечного минимума, в которым мы находились в последние несколько лет, идет переход к солнечному максимуму, и это может сопровождаться катастрофами, сообщает KTLA 5.

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Мы видели очень большой выброс корональной массы, который является сильным штормом на Солнце. Это произошло на обратной от нас стороне звезды, и это ужасно хорошо, потому что выброс был огромным", — говорит Джим Тодд, директор по образованию в области космических наук Орегонского музея науки и промышленности.

Хотя ожидается, что выброс корональной массы не ударит по Земле, изображения, полученные со спутника, и сейсмическое картирование, показывающее масштабы извержения, заставили многих людей волноваться. Эта вспышка, по оценкам ученых, растянулась примерно на 400 000 километров, что больше, чем расстояние между Землей и Луной.

События такого масштаба возникают, когда отрицательные и положительные заряды в электромагнитном поле на Солнце противостоят друг другу, что приводит к мощному разряду или к солнечным пятнам.

"Если бы этот шторм направился к Земле, это вызвало бы массивный эффект северного сияния по всему миру, который, по мнению некоторых, имел бы сходство с событием Кэррингтона 1859 года", — говорит Тодд.

Событие Кэррингтона 1859 года было крупным выбросом корональной массы, которое повлияло на Землю и по существу вывело из строя все телеграфы. Тодд сказал, что с развитием технологий с тех пор, подобное событие сегодня может иметь катастрофические последствия и потенциально способно отключить большинство форм электронной связи.

В настоящее время, Солнце активно приближается к периоду своей повышенной активности. В 2022 году количество солнечных пятен значительно увеличилось, а в 2020 и 2019 годах солнце было очень тихим и малоактивным.

Некоторые ученые предположили, что выброс корональной массы на этой неделе может быть связан с тем же солнечным пятном размером с Юпитер, которое вызвало геомагнитную бурю 4 февраля и вывело из строя 40 спутников SpaceX.

Солнечное пятно, вызвавшее выброс, вернется в поле зрения Земли в течение следующих 11 дней.

Ранее Фокус сообщал, что мощная вспышка на Солнце 15 февраля была признана учеными апокалиптической.

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