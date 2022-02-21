Найсильніший спалах на Сонці може повернутися до нас через 11 днів: що відомо

Розмір викиду корональної маси перевищив відстань між Землею і Місяцем, а після зіткнення з таким сонячним штормом Землі загрожують тяжкі наслідки.

Велике виверження на звороті Сонця минулого тижня викликало один із найбільших викидів корональної маси за останні роки. Учені попереджають, що із сонячного мінімуму, в якому ми знаходилися останні кілька років, йде перехід до сонячного максимуму, і це може супроводжуватися катастрофами, повідомляє KTLA 5.

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Ми бачили великий викид корональної маси, який є сильним штормом на Сонці. Це сталося на зворотному від нас боці зірки, і це дуже добре, тому що викид був величезним", — каже Джим Тодд, директор з освіти в галузі космічних наук Орегонського музею науки та промисловості.

Хоча очікується, що викид корональної маси не вдарить по Землі, зображення, отримані із супутника, і сейсмічне картування, що показує масштаби виверження, змусили багатьох хвилюватися. Цей спалах, за оцінками вчених, розтягнувся приблизно на 400 000 кілометрів, що більше, ніж відстань між Землею та Місяцем.

Події такого масштабу виникають, коли негативні та позитивні заряди в електромагнітному полі на Сонці протистоять одне одному, що призводить до потужного розряду або сонячних плям.

"Якби цей шторм попрямував до Землі, це викликало б масивний ефект північного сяйва по всьому світу, який, на думку деяких, мав би схожість із подією Каррінгтона 1859 року", — говорить Тодд.

Подія Каррінгтона 1859 року була великим викидом корональної маси, яке вплинуло на Землю і по суті вивело з ладу всі телеграфи. Тодд сказав, що з розвитком технологій з того часу подібна подія сьогодні може мати катастрофічні наслідки і потенційно здатна відключити більшість форм електронного зв'язку.

Наразі Сонце активно наближається до періоду своєї підвищеної активності. У 2022 році кількість сонячних плям значно збільшилася, а у 2020 та 2019 роках сонце було дуже тихим і малоактивним.

Деякі вчені припустили, що викид корональної маси цього тижня може бути пов'язаний з тією ж сонячною плямою розміром з Юпітер, яка викликала геомагнітну бурю 4 лютого та вивела з ладу 40 супутників SpaceX.

Сонячна пляма, що спричинила викид, повернеться у поле зору Землі протягом наступних 11 днів.

Раніше Фокус повідомляв, що потужний спалах на Сонці 15 лютого був визнаний вченими апокаліптичним.

Ми також розповідали, що Сонце може знищити Землю зараз, і що давню цивілізацію на Землі знищила комета.