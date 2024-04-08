Рятувалися від спалаху холери: біля берегів Мозамбіку затонуло судно, понад 90 жертв (карта)

За даними місцевої влади, на борту порома перебували 130 осіб. Лише п'ятьох вдалося врятувати. Жителі намагалися покинути найбільш постраждалий за рівнем захворюваності регіон.

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У прибережних водах біля північного узбережжя африканської Республіки Мозамбік зазнав аварії та затонув пором, унаслідок чого, за оцінками місцевої влади, загинула щонайменше 91 людина. Про це 8 квітня повідомляє BBC.

Офіційні особи з провінції Нампула зазначили, що на борту порома перебувало близько 130 осіб. Відомо, що після аварії судна вдалося врятувати п'ятьох людей.

За словами державного секретаря Нампули Хайме Нето, пасажири намагалися врятуватися від спалаху холери. Він також зазначив, що серед загиблих багато дітей.

"Через переповненість і непридатність судна для пасажирських перевезень воно затонуло", — сказав Нето.

Імовірно, пором прямував із Лунга на острів Мозамбік уздовж узбережжя Нампули. Відстань становить близько 28 км морем.

Слід зазначити, що за даними ЮНІСЕФ, спалах холери в Мозамбіку є найсерйознішим за останні 25 років. Провінція Нампула виявилася одним із найбільш постраждалих регіонів від цієї хвороби. З початку минулого року холера значно поширилася на кілька країн Південної Африки.

Влада Мозамбіку повідомила про 13 700 підтверджених випадків холери та 30 смертей від початку січня минулого року.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що в російському Владивостоці горіло унікальне судно постачання льодового класу "Катерина Велика". Унаслідок пожежі загинула одна людина, ще троє постраждали.