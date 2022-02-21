Новый класс сверхновых светится рентгеновским светом (фото)

Всего на данный момент открыто пять таких объектов, и они могут принести ученым понимание того, как умирают многие звезды.

Исследователи недавно обнаружили объект, который затмевает все подобные ему — сверхновую, известную как AT2020mrf. Эта сверхновая была одним из самых ярких звездных взрывов с колоссальным выбросом энергии, когда-либо наблюдавшихся, и она может дать редкую возможность увидеть, как массивные звезды порождают некоторые из самых странных объектов во Вселенной: черные дыры и нейтронные звезды, сообщает Scientific American.

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AT2020mrf была в 10 000 раз ярче в рентгеновском диапазоне, чем типичная сверхновая. Такие объекты астрономы называют "коровами" — они светятся в рентгеновском и в радиоизлучении.

[ + – ] Сравнение обычной и коровоподобной сверхновой

Но AT2020mrf был самой яркой коровой из всех — в 20 раз ярче самой первой открытой "коровы".

Астрономы Юхан Яо и Шри Кулкарни из Калифорнийского технологического института, а также Анна Хо из Калифорнийского университета в Беркли и Дэниел Перли из Ливерпуля Университет Мурса в Англии впервые заметили этот взрыв в июне 2020 года на изображениях в видимом свете, полученных с автоматического телескопа в Паломарской обсерватории в Калифорнии.

Яркое пятно, которое они увидели, изначально казалось чем-то ничем не примечательным, и астрономы игнорировали это событие в течение почти года. В апреле 2021 года российские ученые, сотрудничающие с группой Яо, заметили то же событие, просматривая данные своей рентгеновской обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма".

Услышав эту новость, Яо сразу же подумала о загадочных событиях, подобных "коровам", потому что они являются единственным известным типом сверхновых, испускающих так много рентгеновских лучей. Хотя прошел год, первоначальный взрыв от AT2020mrf был настолько ярким, что Яо подозревала, что она все еще может увидеть его с помощью рентгеновской обсерватории Чандра.

Новые наблюдения в рентгеновской обсерватории показали, что объект светится в 200 раз ярче, чем исходная "корова" год назад.

Астрономы до сих пор ломают голову над тем, что делает эти сверхновые особенными. Текущая теория состоит в том, что у "коров" есть очень активный "центральный двигатель" — что-то, оставленное ядром звезды, например, черная дыра, пожирающая материю, или быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая обеспечивает энергию для сверхновой.

Звезды, производящие события, подобные "коровам", по мере приближения смерти извергают материал, делая окружающую среду более плотной, а сами звезды становятся немного меньше. Когда они взрываются, в непосредственной близости от ядра звезды остается меньше газа, что позволяет выйти наружу рентгеновским лучам центрального двигателя.

Ударная волна, которую сверхновая посылает через окружающее пространство, также нагревает новую плотную среду, создавая наблюдаемое астрономами радиоизлучение.

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