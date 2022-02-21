Новий клас наднових світиться рентгенівським світлом (фото)

Усього зараз відкрито п'ять таких об'єктів, і вони можуть принести вченим розуміння того, як помирають більшість зірок.

Дослідники нещодавно виявили об'єкт, який затьмарює всі подібні до нього — наднову, відому як AT2020mrf. Ця наднова була одним із найяскравіших зіркових вибухів із колосальним викидом енергії, що коли-небудь спостерігалися, і вона може дати рідкісну можливість побачити, як масивні зірки породжують деякі з найдивніших об'єктів у Всесвіті: чорні діри та нейтронні зірки, повідомляє Scientific American.

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AT2020mrf була в 10 000 разів яскравішою в рентгенівському діапазоні, ніж типова наднова. Такі об'єкти астрономи називають "коровами" — вони світяться в рентгенівському та радіовипромінюванні.

[ + – ] Порівняння звичайної та коровоподібної наднової

Але AT2020mrf був найяскравішою коровою з усіх — у 20 разів яскравішою за найпершу відкриту "корову".

Астрономи Юхан Яо та Шрі Кулкарні з Каліфорнійського технологічного інституту, а також Анна Хо з Каліфорнійського університету в Берклі та Деніел Перлі з Ліверпуля Університет Мурса в Англії вперше помітили цей вибух у червні 2020 року на зображеннях у видимому світлі, отриманих з автоматичного телескопа в Каліфорнії.

Яскрава пляма, яку вони побачили, спочатку здавалася чимось нічим не примітним, астрономи ігнорували цю подію протягом майже року. У квітні 2021 року російські вчені, які співпрацюють з групою Яо, помітили ту саму подію, переглядаючи дані своєї рентгенівської обсерваторії "Спектр-Рентген-Гамма".

Почувши цю новину, Яо відразу ж подумала про загадкові події, подібні до "корів", тому що вони є єдиним відомим типом наднових, що випускають так багато рентгенівських променів. Хоча минув рік, початковий вибух від AT2020mrf був настільки яскравим, що Яо підозрювала, що вона все ще може побачити його за допомогою рентгенівської обсерваторії Чандра.

Нові спостереження в рентгенівській обсерваторії показали, що об'єкт світиться у 200 разів яскравіше, ніж вихідна "корова" рік тому.

Астрономи досі ламають голову над тим, що робить ці наднові особливими. Поточна теорія полягає в тому, що в "корів" є дуже активний "центральний двигун" — щось, залишене ядром зірки, наприклад, чорна діра, що пожирає матерію, або нейтронна зірка, що швидко обертається, яка забезпечує енергію для наднової.

Зірки, що виробляють події, подібні до "корів", у міру наближення смерті вивергають матеріал, роблячи навколишнє середовище більш щільним, а самі зірки стають трохи меншими. Коли вони вибухають, поблизу ядра зірки залишається менше газу, що дозволяє вийти назовні рентгенівським променям центрального двигуна.

Ударна хвиля, яку наднова посилає через навколишній простір, також нагріває нове щільне середовище, створюючи радіовипромінювання, що спостерігається астрономами.

Раніше Фокус повідомляв, про зірку Кассіопеї А, котра вибухнула, а також про те, як зомбі-зірка харчується мертвою планетою, і про вибух Ета Кіля кілька десятиліть тому.