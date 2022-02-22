Прямиком в воздухе. На МКС начался эксперимент по выращиванию растений без почвы

Астронавты также проверят, от чего старится кожа в условиях микрогравитации, и как влияют лекарства на клетки рака.

Космический корабль Cygnus, на борту которого находится 3700 кг оборудования для научных исследований и грузов, достиг Международной космической станции в понедельник, 21 февраля 2022 года, менее чем через два дня после ее запуска. НАСА сообщило, что поставки также содержат ингредиенты для экспериментов по выращиванию растений без почвы. Об этом говорится в сообщении НАСА в Twitter.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

"Космический корабль Cygnus был пристыкован к МКС. На его борту — оборудование для экспериментов, включая выращивание растений без почвы", — говорится в сообщении НАСА.

[ + – ] Сообщение НАСА о захвате Cygnus

Одним из наиболее ярких аспектов миссии является тестирование методов гидропоники и аэропоники для выращивания растений. Это позволит ученым наблюдать за ростом корней с помощью видео и статичных изображений, пишут зарубежные СМИ.

Также астронавты будут выяснять, каким образом лекарства влияют на клетки рака молочной железы и простаты. И каким образом происходит ускоренное старение кожи в условиях микрогравитации.

Космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman был запущен в субботу, 19 февраля 2022 года, на ракете Antares с космодрома НАСА Wallops Flight Facility в Вирджинии. Спустя менее двух суток, астронавт НАСА Раджа Чари, вместе с астронавтом НАСА Кайлой Бэррон в качестве подстраховки, захватили Cygnus.

После захвата Cygnus центр управления полетами в Хьюстоне отправит наземные команды для поворота манипулятора станции и установки его на обращенный к Земле порт модуля МКС Unity.

Это 17-я коммерческая миссия Northrop Grumman по доставке грузов на Международную космическую станцию ​​для НАСА.

Ранее Фокус сообщал, что НАСА выясняет, как можно бороться с пожарами в космосе, и проводит соответствующие эксперименты на борту МКС.

Китай запланировал к концу 2022 года завершить сборку своей первой национальной космической орбитальной станции "Тяньгун". К основному модулю "Тяньхэ" присоединится еще два модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь".

Космический полет изменяет мозг астронавтов — это ученые выяснили путем сканирования.