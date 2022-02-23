Ученые в телескопе нашли планету, похожую на Татуин

Поиск других подобных планет, обращающихся сразу вокруг двух звезд, продолжают специалисты Бирмингемского университета.

С помощью наземного телескопа обнаружена редкая экзопланета, которая вращается вокруг двух звезд одновременно. Планету под названием Kepler-16b до сих пор видели только с помощью космического телескопа "Kepler", она вращается вокруг двух звезд, причем две звезды также вращаются вокруг друг друга, образуя двойную звездную систему, сообщает Science Daily.

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Редкая экзопланета, которая вращается вокруг двух звезд одновременно, была обнаружена с помощью наземного телескопа командой под руководством Бирмингемского университета.

Планету под названием Kepler-16b до сих пор видели только с помощью космического телескопа Kepler. Он вращается вокруг двух звезд, причем две орбиты также вращаются вокруг друг друга, образуя двойную звездную систему.

Kepler-16b находится примерно в 245 световых годах от Земли, и, как и Татуин, родная планета Люка Скайуокера, во вселенной "Звездных войн", у него было бы два заката, если бы вы могли стоять на его поверхности.

Метод лучевых скоростей

193-сантиметровый телескоп, использованный в новом наблюдении, базируется в обсерватории Верхнего Прованса во Франции. Команда смогла обнаружить планету, используя метод лучевой скорости, при котором астрономы наблюдают за изменением скорости звезды по мере того, как планета вращается вокруг нее.

Обнаружение Kepler-16b с использованием метода лучевых скоростей является важной демонстрацией того, что можно обнаруживать околоземные планеты с использованием более традиционных методов с большей эффективностью и меньшими затратами, чем с помощью космических аппаратов.

Важно отметить, что метод лучевых скоростей также более чувствителен к дополнительным планетам в системе, и он также может измерять массу планеты — ее наиболее фундаментальное свойство.

Продемонстрировав метод с помощью Kepler-16b, команда планирует продолжить поиск ранее неизвестных циркумбинарных планет и помочь ответить на вопросы о том, как формируются планеты. Обычно считается, что формирование планет происходит внутри протопланетного диска — массы пыли и газа, окружающей молодую звезду. Однако этот процесс может быть невозможен в циркумбинарной системе.

Как появилась планета вокруг двух звезд

"Используя стандартное объяснение, трудно понять, как могут существовать циркумбинарные планеты. Это потому, что наличие двух звезд мешает протопланетному диску, и это предотвращает попадание пыли от агломерации в планеты, это процесс, называемый аккрецией", — поясняет профессор Амори Трио из Бирмингемского университета.

Возможно, планета образовалась вдали от двух звезд, где их влияние слабее, а затем двинулась внутрь в процессе, называемом дисковой миграцией, или, наоборот, мы можем обнаружить, что ученым необходимо пересмотреть понимание процесса планетарной миграции.

"Кеплер-16b впервые была обнаружена 10 лет назад спутником НАСА "Кеплер" с использованием транзитного метода. Эта система была самым неожиданным открытием, сделанным космическим телескопом. Поверните наш телескоп и найдите Кеплер-16, чтобы продемонстрировать правильность наших методов измерения лучевых скоростей", — сказал Доктор Александр Сантерн из Марсельского университета, соавтор исследования.

Доктор Изабель Буас из Марсельского университета, является ученым, отвечающим за прибор SOPHIE, который использовался для сбора данных. Она сказала:

"Наше открытие показывает, что наземные телескопы остаются полностью актуальными для современных исследований экзопланет и могут использоваться для новых захватывающих проектов.

Показав, что мы можем обнаружить Kepler-16b, мы теперь будем анализировать данные, полученные по многим другим двойным звездным системам. Поиск новых околоземных планет продолжается".

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