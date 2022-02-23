Вчені в телескопі знайшли планету, схожу на Татуїн

Пошук інших таких планет, що обертаються одразу навколо двох зірок, продовжують спеціалісти Бірмінгемського університету.

За допомогою наземного телескопа знайшли рідкісну екзопланету, яка обертається навколо двох зірок одночасно. Планету під назвою Kepler-16b досі бачили лише за допомогою космічного телескопа Kepler, вона обертається навколо двох зірок, причому дві зірки також обертаються навколо одна одної, утворюючи подвійну зіркову систему, повідомляє Science Daily.

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Рідкісну екзопланету, яка обертається навколо двох зірок одночасно, знайшла за допомогою наземного телескопа команда під керівництвом Бірмінгемського університету.

Планету під назвою Kepler-16b бачили досі тільки за допомогою космічного телескопа Kepler. Вона обертається навколо двох зірок, причому дві орбіти також обертаються навколо одна одної, утворюючи подвійну зіркову систему.

Kepler-16b знаходиться приблизно за 245 світлових років від Землі, і, як і Татуїн, рідна планета Люка Скайвокера у всесвіті "Зоряних війн", вона мала б два заходи сонця, якби ви могли стояти на її поверхні.

Метод променевих швидкостей

193-сантиметровий телескоп, використаний у новому спостереженні, базується на обсерваторії Верхнього Провансу у Франції. Команда змогла знайти планету, використовуючи метод променевої швидкості, коли астрономи спостерігають за зміною швидкості зірки відповідно до того, як планета обертається навколо неї.

Виявлення Kepler-16b з використанням методу променевих швидкостей є важливою демонстрацією того, що можна знаходити навколоземні планети з використанням традиційніших методів ефективніше та з меншими витратами, ніж за допомогою космічних апаратів.

Важливо зазначити, що метод променевих швидкостей також чутливіший до додаткових планет в системі, і він також може вимірювати масу планети — її найфундаментальнішу властивість.

Продемонструвавши метод за допомогою Kepler-16b, команда планує продовжити пошук раніше невідомих циркумбінарних планет та допомогти відповісти на питання, як формуються планети. Зазвичай вважають, що планети формуються всередині протопланетного диска — маси пилу та газу, що оточує молоду зірку. Однак цей процес може бути неможливим у циркумбінарній системі.

Як з'явилася планета навколо двох зірок

"Використовуючи стандартне пояснення, важко зрозуміти, як можуть існувати циркумбінарні планети. Це тому, що наявність двох зірок заважає протопланетному диску, і це запобігає потраплянню пилу від агломерації до планети, це процес, який називають акрецією", — пояснює професор Аморі Тріо з Бірмінгемського університету.

Можливо, планета утворилася далеко від двох зірок, де їхній вплив слабший, а потім просунулась усередину в процесі, який називають дискова міграція, або, навпаки, ми можемо виявити, що вченим необхідно переглянути розуміння процесу планетарної міграції.

"Кеплер-16b вперше знайшли 10 років тому за допомогою супутника НАСА "Кеплер" з використанням транзитного методу. Ця система була найнесподіванішим відкриттям, зробленим космічним телескопом. Поверніть наш телескоп і знайдіть Кеплер-16, щоб продемонструвати правильність наших методів вимірювання променевих швидкостей", — сказав Доктор Олександр Сантерн із Марсельського університету, співавтор дослідження.

Докторка Ізабель Буас з Марсельського університету є вченим, яка відповідає за прилад SOPHIE, який використовували для збору даних. Вона сказала:

"Наше відкриття показує, що наземні телескопи залишаються актуальними для сучасних досліджень екзопланет і їх можна використовувати для нових захопливих проєктів.

Показавши, що ми можемо знайти Kepler-16b, ми тепер аналізуватимемо дані, отримані про багатьох інших подвійних зіркових систем. Пошук нових навколоземних планет продовжується".

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