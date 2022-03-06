Русская ракета, иди на. Британская компания OneWeb отказалась от запусков с Байконура

Пока что речь идет только о приостановке использования российских ракет "Союз", которые используются для запусков интернет-спутников в космос. Но Россия в качестве неустойки деньги возвращать не будет.

Компания OneWeb, которая является конкурентом SpaceX в сфере спутникового интернета, объявила о том, что приостанавливает запуски своих спутников на ракетах "Союз" с космодрома Байконур. Это было сделано из-за введенных Западом санкций против России из-за вторжения в Украину, сообщает BBC.

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Компания OneWeb пытается составить конкуренцию интернет-спутникам Starlink Илона Маска. На данный момент с 2020 года в космос уже запущено 428 спутников. Но чтобы создать действительно глобальную сеть с доступом к интернету по всему миру, компании необходимо иметь на орбите не менее 650 спутников.

Для их отправки OneWeb использовала российские ракеты "Союз", которые стартовали с казахстанского космодрома Байконур. Но из-за вторжения России в Украину и последовавших за этим санкций мировых держав, очередной запуск 36 спутников не состоялся.

[ + – ] Для отправки в космос своих интернет-спутников OneWeb использовала российские ракеты "Союз" Фото: wikipedia

Причина отказа от запусков не только в санкциях

Одной из причин отмены запуска также является то, что Россия потребовала от правительства Великобритании:

во-первых, гарантировать то, что данные спутники не будут использовать вооруженные силы западных стран;

во-вторых, правительство Великобритании должно избавиться от акций OneWeb и выйти из частичного владения компанией.

Первое требование невозможно осуществить, ведь британские и американские войска очень хотят использовать эти интернет-спутники. Второе требование также невыполнимо.

Поэтому требования отвергли, как в самой компании, так и в правительстве Великобритании. Совет директоров OneWeb принял решение приостановить все запланированные запуски с космодрома Байконур.

Теперь OneWeb планирует сотрудничать с французской компанией Arianespace.

"В свете незаконного вторжения России в Украину мы пересматриваем наше участие во всех дальнейших проектах, которые связаны с Россией", — заявил Квази Квартенг, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.

В свете этих событий глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин даже опубликовал в Twitter видео, на котором видно, что работники Байконура закрывают флаги Великобритании, США и Японии на ракете "Союз".

"Без флагов некоторых стран наша ракета будет выглядеть лучше", — написал Рогозин.

Деньги Россия не вернет

36 спутников, которые не отправились в космос, все еще являются собственностью компании OneWeb. Но как их вернуть на родину пока не понятно. С другой стороны, как заявляют в OneWeb, их производственное предприятие в США может выпускать по 2 спутника в день. А это значит, что эту "потерю" можно достаточно быстро восстановить.

Что касается заплаченных денег за запуск спутников на российской ракете, то Рогозин заявил, что эти деньги возвращать не будут.

"В связи с форс-мажорными обстоятельствами, возникшими в результате агрессивной политики Запада и санкций, которые применяются против России, эти деньги останутся в России", — сказал глава Роскосмоса.

Напоминаем, что в США не особо обеспокоены тем, что Россия отказалась поставлять американцам двигатели для космических ракет. В США рассматривают как альтернативу, привлечение к дальнейшему сотрудничеству нескольких местных компаний, в том числе и SpaceX.

Фокус также писал о том, что Роскосмос заявил, что больше не будет участвовать в совместных исследованиях на МКС. Это решение является ответом на санкции западных стран, которые ввели из-за вторжения России в Украину.