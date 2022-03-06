Російська ракета, йди на. Британська компанія OneWeb відмовилася від запусків із Байконура

Поки що йдеться лише про зупинення використання російських ракет "Союз", які використовуються для запусків інтернет-супутників у космос. Але Росія як неустойку гроші повертати не буде.

Компанія OneWeb, яка є конкурентом SpaceX у сфері супутникового інтернету, оголосила про те, що призупиняє запуск своїх супутників на ракетах "Союз" із космодрому Байконур. Це було зроблено через введені Заходом санкції проти Росії через вторгнення в Україну, повідомляє ВВС.

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Компанія OneWeb намагається скласти конкуренцію інтернет-супутникам Starlink Ілона Маска. Наразі з 2020 року в космос уже запущено 428 супутників. Але щоб створити справді глобальну мережу з доступом до інтернету по всьому світу, компанії необхідно мати на орбіті щонайменше 650 супутників.

Для їхнього відправлення OneWeb використала російські ракети "Союз", які стартували з казахстанського космодрому Байконур. Але через вторгнення Росії в Україну та санкцій світових держав, що послідували за цим, черговий запуск 36 супутників не відбувся.

[ + – ] Для відправлення в космос своїх інтернет-супутників OneWeb використала російські ракети "Союз" Фото: wikipedia

Причина відмови від запусків не лише в санкціях

Однією з причин скасування запуску також є те, що Росія вимагає від уряду Великобританії:

по-перше, гарантувати те, що ці супутники не будуть використовувати збройні сили західних країн;

по-друге, уряд Великобританії повинен позбавитися акцій OneWeb і вийти з часткового володіння компанією.

Першу вимогу неможливо здійснити, адже британські й американські війська дуже хочуть використати ці інтернет-супутники. Друга вимога також нездійсненна.

Тому вимоги відкинули як власне в компанії, так і в уряді Великобританії. Рада директорів OneWeb вирішила призупинити всі заплановані запуски з космодрому Байконур.

Тепер OneWeb планує співпрацювати із французькою компанією Arianespace.

"У світлі незаконного вторгнення Росії в Україну ми переглядаємо нашу участь у всіх подальших проєктах, пов'язаних із Росією", — заявив Квазі Квартенг, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великобританії.

У світлі цих подій глава Роскосмосу Дмитро Рогозін навіть опублікував у Twitter відео, на якому видно, що працівники Байконура закривають прапори Великобританії, США та Японії на ракеті "Союз".

"Без прапорів деяких країн наша ракета виглядатиме краще", — написав Рогозін.

Гроші Росія не поверне

36 супутників, які не вирушили в космос, усе ще є власністю компанії OneWeb. Але як їх повернути на батьківщину поки що не зрозуміло. З іншого боку, як заявляють в OneWeb, їхнє виробниче підприємство в США може випускати по 2 супутники на день. А це означає, що цю "втрату" можна досить швидко відновити.

Щодо заплачених грошей за запуск супутників на російській ракеті, то Рогозін заявив, що ці гроші не повертатимуть.

"У зв'язку з форс-мажорними обставинами, що виникли внаслідок агресивної політики Заходу та санкцій, що застосовуються проти Росії, ці гроші залишаться в Росії", — сказав глава Роскосмосу.

Нагадуємо, що в США не дуже стурбовані тим, що Росія відмовилася постачати американцям двигуни для космічних ракет. У США розглядають як альтернативу, залучення до подальшої співпраці кількох місцевих компаній, зокрема й SpaceX.

Фокус також писав про те, що Роскосмос заявив, що більше не братиме участі у спільних дослідженнях на МКС. Це рішення є відповіддю на санкції західних країн, які запровадили через вторгнення Росії в Україну.