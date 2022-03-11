Извилистая дорога. Китайский луноход прислал новый снимок с обратной стороны Луны (фото)
Как видно по следу лунохода, путешествие было далеко не простым, но оно позволило получить множество научных сведений об этом неисследованном уголке нашего спутника.
Китайский луноход Юйту-2 передал изображение, показывающее обратную сторону Луны и оставленные им следы, дающее представление об извилистом пути, который он проделал за последние 3 года, пишет IFLS.
Обратная сторона Луны — это область, которая не видна с Земли. Исследователи изучают дальнюю сторону спутника в надежде отправить туда в ближайшем будущем людей.
Посмотрев внимательно вдаль, можно увидеть Чанъэ-4, стационарную лунную станцию, несущую на борту Юйту-2. С момента первой мягкой посадки на обратную сторону Луны 3 января 2019 года луноход преодолел более 1000 м по лунной поверхности.
Как видно по следу лунохода, путешествие было достаточно извилистым, но оно позволило получить множество научных сведений об этом неисследованном уголке нашего спутника. Помимо фиксирования невероятных снимков, Юйту-2 оснащен целым рядом приборов, предназначенных для сбора научной информации о свойствах лунного грунта на обратной стороне спутника. Космический аппарат также оснащен георадаром, который может собирать подробные данные о слоях под поверхностью Луны.
Название Юйту-2 ("Нефритовый заяц-2") получил в честь мифической фигуры в китайском, японском, корейском и вьетнамском фольклоре, основанной на темных отметинах на Луне, напоминающих кролика или зайца. Легенды гласят, что Нефритовый заяц был домашним животным лунной богини Чанъэ, в честь которой названа китайская межпланетная станция сопровождающая луноход.
В одном из своих последних путешествий Юйту-2 прислал фото с полупрозрачными стеклянными шариками на поверхности лунного грунта. Считается, что необычные шарики образовались в результате сильного удара, скорее всего, столкновения с астероидом, судя по обилию кратеров, замеченных в близлежащем районе.
Также луноходу удалось запечатлеть необычный объект кубической формы, замеченном на поверхности Луны в декабре 2021 года и описанном как "таинственный дом". Это наблюдение вызвало бесчисленные шутки и теории заговора, но дальнейшее исследование показало, что это был всего лишь камень.