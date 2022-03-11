Извилистая дорога. Китайский луноход прислал новый снимок с обратной стороны Луны (фото)

Как видно по следу лунохода, путешествие было далеко не простым, но оно позволило получить множество научных сведений об этом неисследованном уголке нашего спутника.

Китайский луноход Юйту-2 передал изображение, показывающее обратную сторону Луны и оставленные им следы, дающее представление об извилистом пути, который он проделал за последние 3 года, пишет IFLS.

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Обратная сторона Луны — это область, которая не видна с Земли. Исследователи изучают дальнюю сторону спутника в надежде отправить туда в ближайшем будущем людей.

Посмотрев внимательно вдаль, можно увидеть Чанъэ-4, стационарную лунную станцию, несущую на борту Юйту-2. С момента первой мягкой посадки на обратную сторону Луны 3 января 2019 года луноход преодолел более 1000 м по лунной поверхности.

[ + – ] Недавно исследованные лунные кратеры

Как видно по следу лунохода, путешествие было достаточно извилистым, но оно позволило получить множество научных сведений об этом неисследованном уголке нашего спутника. Помимо фиксирования невероятных снимков, Юйту-2 оснащен целым рядом приборов, предназначенных для сбора научной информации о свойствах лунного грунта на обратной стороне спутника. Космический аппарат также оснащен георадаром, который может собирать подробные данные о слоях под поверхностью Луны.

Название Юйту-2 ("Нефритовый заяц-2") получил в честь мифической фигуры в китайском, японском, корейском и вьетнамском фольклоре, основанной на темных отметинах на Луне, напоминающих кролика или зайца. Легенды гласят, что Нефритовый заяц был домашним животным лунной богини Чанъэ, в честь которой названа китайская межпланетная станция сопровождающая луноход.

[ + – ] Юйту-2 оснащен целым рядом приборов, предназначенных для сбора научной информации о свойствах лунного грунта на обратной стороне спутника

В одном из своих последних путешествий Юйту-2 прислал фото с полупрозрачными стеклянными шариками на поверхности лунного грунта. Считается, что необычные шарики образовались в результате сильного удара, скорее всего, столкновения с астероидом, судя по обилию кратеров, замеченных в близлежащем районе.

Также луноходу удалось запечатлеть необычный объект кубической формы, замеченном на поверхности Луны в декабре 2021 года и описанном как "таинственный дом". Это наблюдение вызвало бесчисленные шутки и теории заговора, но дальнейшее исследование показало, что это был всего лишь камень.