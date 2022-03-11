Звивиста дорога. Китайський місяцехід надіслав новий знімок зі зворотного боку Місяця (фото)

Як видно зі сліду місяцехода, подорож була далеко не простою, але вона дозволила отримати безліч наукових відомостей про цей недосліджений куточок нашого супутника.

Китайський місяцехід Юйту-2 передав зображення, що показує зворотний бік Місяця та залишені ним сліди, що дає уявлення про звивистий шлях, який він пройшов за останні 3 роки, пише IFLS.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Зворотний бік Місяця — це ділянка, яку не видно із Землі. Дослідники вивчають далеку сторону супутника, сподіваючись відправити туди в найближчому майбутньому людей.

Подивившись уважно в далечінь, можна побачити Чан'е-4, стаціонарну місячну станцію, що несе на борту Юйту-2. З моменту першої м'якої посадки на зворотний бік Місяця 3 січня 2019 місяцехід подолав понад 1000 м по місячній поверхні.

[ + – ] Нещодавно досліджені місячні кратери

Як видно зі сліду місяцехода, подорож була досить звивистою, але вона дозволила отримати безліч наукових відомостей про цей недосліджений куточок нашого супутника. Крім фіксування неймовірних знімків, Юйту-2 оснащений цілою низкою приладів, призначених для збору наукової інформації про властивості місячного ґрунту на звороті супутника. Космічний апарат також оснащений георадаром, який може збирати докладні дані про шари під поверхнею Місяця.

Назву Юйту-2 ("Нефритовий заєць-2") отримав на честь міфічної фігури в китайському, японському, корейському та в'єтнамському фольклорах, заснованих на темних мітках на Місяці, що нагадують кролика чи зайця. Легенди свідчать, що Нефритовий заєць був домашньою твариною місячної богині Чан'е, на честь якої названо китайську міжпланетну станцію, яка супроводжує місяцехід.

[ + – ] Юйту-2 оснащений цілою низкою приладів, призначених для збору наукової інформації про властивості місячного ґрунту на звороті супутника

В одній зі своїх останніх подорожей Юйту-2 надіслав фото з напівпрозорими скляними кульками на поверхні місячного ґрунту. Вважається, що незвичайні кульки утворилися в результаті сильного удару, швидше за все, зіткнення з астероїдом, судячи з великої кількості кратерів, помічених у цьому районі.

Також місяцеходу вдалося відобразити незвичайний об'єкт кубічної форми, помічений на поверхні Місяця в грудні 2021 року і описаний як "таємничий будинок". Це спостереження викликало незліченні жарти і теорії змови, але подальше дослідження показало, що це був лише камінь.