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Это не шутка. 1 апреля к Земле прилетит опасный астероид

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астероид, Земля
Фото: Live Science | 1 апреля к Земле прилетит опасный астероид

Потенциально опасный астероид, по классификации NASA приблизится к Земле со скоростью 47 950 км/ч.

Астероид под названием 2007 FF1 пролетит рядом с Землей уже 1 апреля. В NASA считает его потенциально опасным, но скорее всего он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии в 7,4 млн км. Это в 30 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны, сообщает Live Science.

Космический камень 2007 FF1 имеет диаметр от 110 до 260 м и принадлежит к группе околоземных астероидов, которых называют Аполлонами. Их так назвали в честь открытого еще в 1932 году астероида Аполлон, который имеет такую вытянутую орбиту, что пересекает орбиты Земли, Марса и Венеры.

Астероид 2007 FF1 опасен?

Орбита астероида, который летит к Земле также пересекается с орбитой нашей планеты. Полный оборот вокруг Солнца он делает за 684 дня. В NASA считают 2007 FF1 потенциально опасным астероидом из-за того, что он имеет довольно крупный размер и летает относительно близко возле Земли.

Не совсем четкую фотографию астероида сделал астроном из проекта Virtual Telescope еще 24 марта. Тогда космический камень был на расстоянии в 11,6 млн км от нашей планеты.

Астероид, 2007 FF1
Не совсем четкую фотографию астероида 2007 FF1 сделал астроном из проекта Virtual Telescope еще 24 марта. Его местоположение указано маленькой белой стрелкой
Фото: Virtual Telescope

Компьютерные модели и новые данные NASA говорят о том, что боятся нечего и этот астероид не представляет угрозу для Земли. 1 апреля он максимально приблизится к нашей планете на расстояние в 7,4 млн км.

Астероид будет максимально близко

Это будет самый близкий пролет астероида 2007 FF1 возле Земли, после того, как астрономы впервые обнаружили этот околоземный объект в 2007 году. В 2020 году этот астероид уже пролетал мимо нашей планеты и тогда он приблизился к нам на расстояние в 17,3 млн км. Он двигался тогда с той же скоростью, что и сейчас — 47 950 км/ч.

В следующий раз астероид максимально приблизится к Земле 2 апреля 2037 года и согласно прогнозам, будет находится на расстоянии в 7,9 млн км от Земли.

Напоминаем, что ученые выяснили, что астероид Рюгу, который представляет особый научный интерес, не всегда был астероидом. Большое количество органического вещества на его поверхности говорит о том, что он был когда-то кометой.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что последствия падения на Землю астероида-убийцы были более тяжелыми. Падение астероида вызвало большее похолодание, чем считалось ранее.

Напоминаем, что один из астероидов в марте этого года все-таки достиг Земли и сгорел в атмосфере всего через 2 часа после того, как его обнаружили.