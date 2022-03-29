Это не шутка. 1 апреля к Земле прилетит опасный астероид

Потенциально опасный астероид, по классификации NASA приблизится к Земле со скоростью 47 950 км/ч.

Астероид под названием 2007 FF1 пролетит рядом с Землей уже 1 апреля. В NASA считает его потенциально опасным, но скорее всего он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии в 7,4 млн км. Это в 30 раз дальше, чем расстояние от Земли до Луны, сообщает Live Science.

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Космический камень 2007 FF1 имеет диаметр от 110 до 260 м и принадлежит к группе околоземных астероидов, которых называют Аполлонами. Их так назвали в честь открытого еще в 1932 году астероида Аполлон, который имеет такую вытянутую орбиту, что пересекает орбиты Земли, Марса и Венеры.

Астероид 2007 FF1 опасен?

Орбита астероида, который летит к Земле также пересекается с орбитой нашей планеты. Полный оборот вокруг Солнца он делает за 684 дня. В NASA считают 2007 FF1 потенциально опасным астероидом из-за того, что он имеет довольно крупный размер и летает относительно близко возле Земли.

Не совсем четкую фотографию астероида сделал астроном из проекта Virtual Telescope еще 24 марта. Тогда космический камень был на расстоянии в 11,6 млн км от нашей планеты.

[ + – ] Не совсем четкую фотографию астероида 2007 FF1 сделал астроном из проекта Virtual Telescope еще 24 марта. Его местоположение указано маленькой белой стрелкой Фото: Virtual Telescope

Компьютерные модели и новые данные NASA говорят о том, что боятся нечего и этот астероид не представляет угрозу для Земли. 1 апреля он максимально приблизится к нашей планете на расстояние в 7,4 млн км.

Астероид будет максимально близко

Это будет самый близкий пролет астероида 2007 FF1 возле Земли, после того, как астрономы впервые обнаружили этот околоземный объект в 2007 году. В 2020 году этот астероид уже пролетал мимо нашей планеты и тогда он приблизился к нам на расстояние в 17,3 млн км. Он двигался тогда с той же скоростью, что и сейчас — 47 950 км/ч.

В следующий раз астероид максимально приблизится к Земле 2 апреля 2037 года и согласно прогнозам, будет находится на расстоянии в 7,9 млн км от Земли.

Напоминаем, что ученые выяснили, что астероид Рюгу, который представляет особый научный интерес, не всегда был астероидом. Большое количество органического вещества на его поверхности говорит о том, что он был когда-то кометой.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что последствия падения на Землю астероида-убийцы были более тяжелыми. Падение астероида вызвало большее похолодание, чем считалось ранее.

Напоминаем, что один из астероидов в марте этого года все-таки достиг Земли и сгорел в атмосфере всего через 2 часа после того, как его обнаружили.