Це не жарт. 1 квітня до Землі прилетить небезпечний астероїд

Потенційно небезпечний астероїд, за класифікацією NASA, наблизиться до Землі зі швидкістю 47 950 км/год.

Астероїд під назвою 2007 FF1 пролетить поряд із Землею вже 1 квітня. У NASA вважає його потенційно небезпечним, але швидше за все він пролетить повз нашу планету на відстані 7,4 млн км. Це в 30 разів далі за відстань від Землі до Місяця, повідомляє Live Science.

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Космічний камінь 2007 FF1 має діаметр від 110 до 260 м-коду і належить до групи навколоземних астероїдів, яких називають Аполлонами. Їх так назвали на честь відкритого ще 1932 року астероїда Аполлон, який має таку витягнуту орбіту, що перетинає орбіти Землі, Марса та Венери.

Астероїд 2007 FF1 небезпечний?

Орбіта астероїда, який летить до Землі, також перетинається з орбітою нашої планети. Повний оберт навколо Сонця він робить за 684 дні. У NASA вважають 2007 FF1 потенційно небезпечним астероїдом через те, що він має досить великий розмір і літає відносно близько до Землі.

Не зовсім чітку фотографію астероїда зробив астроном з проєкту Virtual Telescope ще 24 березня. Тоді космічний камінь був на відстані 11,6 млн км від нашої планети.

[ + – ] Не зовсім чітку фотографію астероїда 2007 FF1 зробив астроном з проєкту Virtual Telescope ще 24 березня. Його розташування вказано маленькою білою стрілкою Фото: мини-луна

Комп'ютерні моделі і нові дані NASA говорять про те, що немає чого боятися і цей астероїд не становить загрози для Землі. 1 квітня він максимально наблизиться до нашої планети на відстані 7,4 млн км.

Астероїд буде максимально близько

Це буде найближчий проліт астероїда 2007 FF1 біля Землі, після того, як астрономи вперше виявили цей навколоземний об'єкт у 2007 році. У 2020 році цей астероїд уже пролітав повз нашу планету і тоді він наблизився до нас на відстань у 17,3 млн км. Він рухався тоді з тією самою швидкістю, як і зараз — 47 950 км/год.

Наступного разу астероїд максимально наблизиться до Землі 2 квітня 2037 року і, згідно з прогнозами, буде на відстані 7,9 млн км від Землі.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що астероїд Рюгу, який представляє особливий науковий інтерес, не завжди був астероїдом. Велика кількість органічної речовини на його поверхні говорить про те, що він колись був кометою.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що наслідки падіння на Землю астероїда-вбивці були важчими. Падіння астероїда викликало більше похолодання, ніж вважалося раніше.

Нагадуємо, що один з астероїдів у березні цього року таки досяг Землі і згорів в атмосфері лише через 2 години після того, як його виявили.