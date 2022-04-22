Отпечаток пальца на Марсе. NASA опубликовало новый снимок кратера на Красной планете (фото)

На новом потрясающем изображении виден уникальный марсианский кратер с необычными светящимися гребнями. Именно они придают ему схожесть с отпечатком пальца человека.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Фотографию уникального кратера на Марсе сделал орбитальный космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter с помощью своей камеры HiRISE. Кратер называется Эйри-0 и это ударный кратер диаметром 500 метров. Он находится внутри более крупного кратера Эйри, диаметром 43,5 км. Эти кратеры находятся на Плато Меридиана на Марсе, сообщает Live Science

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Еще в 19 веке астрономы определили положение кратера Эйри как нулевой меридиан, где встречаются восточное и западное полушарие Красной планеты. На Земле нулевой меридиан проходи через Гринвичскую обсерваторию. В развитии этой обсерватории сыграл важную роль британский астроном Джордж Биддель Эйри. Именно в его честь и назвали эти кратеры.

[ + – ] Джордж Биддель Эйри Фото: wikipedia

150 лет назад астрономы выбрали положение кратера Эйри в качестве расчетной точки для расположения нулевого меридиана на Марсе потому, что он был очень большим и его было видно в наземные телескопы. Согласно сообщению NASA, теперь же за точку отсчета нулевого меридиана на Красной планете отвечает кратер Эйри-0.

Необычные гребни, похожие на отпечаток пальца

"Необычные светящиеся структуры в кратере Эйри-0 – это поперечные эоловые гребни. Эти визуально яркие особенности можно увидеть в кратерах и других впадинах на Марсе", — говорит Эбигейл Фрейман из NASA.

[ + – ] Необычные светящиеся структуры в кратере Эйри-0 – это поперечные эоловые гребни. Эти визуально яркие особенности можно увидеть в кратерах и других впадинах на Марсе Фото: NASA

По словам Фрейман, эти гребни созданы из песчаных дюн, которые покрыты тонким слоем пыли. Скорее всего это гематитовая пыль, котрая имеет отражающие свойства и поэтому эти гребни выделяются на фоне остального кратера. Гематит – это минерал, который состоит из оксида железа.

Другие необычные явления в кратерах Марса

Уже не впервые в этом году орбитальные аппараты с Марса фиксирую необычные явления в кратерах на красной планете. В конце марта аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) сделал снимки кратеров, где также были обнаружены необычные гребни. Они очень похожи на очертания мозга человека. Но эти структуры является ледяными отложениями, а не поперечными эоловыми гребнями. Как уже подробно писал Фокус об этом событии, данные кратеры расположены на Равнине Утопия.

[ + – ] Аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) сделал снимки кратеров, где также были обнаружены необычные гребни Фото: ESA

А орбитальный аппарат ЕКА под названием Trace Gas Orbiter сделал фотографии загадочного кратера, диаметром 8 км, с концентрическими "древовидными" кольцами. Как уже писал Фокус эти необычные линии также были созданы с помощью льда.

[ + – ] Аппарат Trace Gas Orbiter сделал фотографии загадочного кратера, диаметром 8 км, с концентрическими "древовидными" кольцами Фото: ESA

Напоминаем, что марсоход Perseverance запечатлел уникальное событие — солнечное затмение на Марсе. Правда это не было полным затемнением Солнца в привычном понимании, так как спутник Марса Фобос не может визуально перекрыть собой нашу звезду.