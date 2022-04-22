Відбиток пальця на Марсі. NASA опублікувало новий знімок кратера на Червоній планеті (фото)

На новому приголомшливому зображенні видно унікальний марсіанський кратер з незвичайними гребенями, що світяться. Саме вони надають йому схожості з відбитком пальця людини.

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Фотографію унікального кратера на Марсі зробив орбітальний космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter за допомогою камери HiRISE. Кратер називається Ейрі-0, і це ударний кратер діаметром 500 метрів. Він знаходиться всередині більшого кратера Ейрі, діаметром 43,5 км. Ці кратери знаходяться на Плато Меридіана на Марсі, повідомляє Live Science.

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Ще в 19 столітті астрономи визначили положення кратера Ейрі як нульовий меридіан, де зустрічаються східна та західна півкуля Червоної планети. На Землі нульовий меридіан проходь через Гринвіцьку обсерваторію. В розвитку цієї обсерваторії відіграв важливу роль британський астроном Джордж Біддель Ейрі. Саме на його честь і назвали кратери.

[ + – ] Джордж Біддель Ейрі Фото: wikipedia

150 років тому астрономи обрали положення кратера Ейрі як розрахункову точку для розташування нульового меридіана на Марсі тому, що він був дуже великим і його видно в наземні телескопи. Згідно з повідомленням NASA, тепер за точку відліку нульового меридіана на Червоній планеті відповідає кратер Ейрі-0.

Незвичайні гребені, схожі на відбиток пальця

"Незвичайні структури, що світяться, в кратері Ейрі-0 — це поперечні еолові гребені. Ці візуально яскраві особливості можна побачити в кратерах та інших западинах на Марсі", — говорить Ебігейл Фрейман з NASA.

[ + – ] Незвичайні структури, що світяться, в кратері Ейрі-0 — це поперечні еолові гребені. Ці візуально яскраві особливості можна побачити у кратерах та інших западинах на Марсі Фото: ISS

За словами Фрейман, ці гребені створені з піщаних дюн, які покриті тонким шаром пилу. Найімовірніше це гематитовий пил, який має відбивальні властивості, і тому ці гребені виділяються на тлі решти кратера. Гематит — це мінерал, що складається з оксиду заліза.

Інші незвичайні явища в кратерах Марса

Вже не вперше цього року орбітальні апарати з Марса фіксують незвичайні явища в кратерах на червоній планеті. Наприкінці березня апарат Mars Express Європейського космічного агентства (ЕКА) зробив знімки кратерів, де також знайшли незвичайні гребені. Вони дуже схожі на контури мозку людини. Але ці структури є крижаними відкладеннями, а не поперечними еоловими гребенями. Як вже докладно писав Фокус про цю подію, ці кратери розташовані на Рівнині Утопія.

[ + – ] Апарат Mars Express Європейського космічного агентства (ЕКА) зробив знімки кратерів, де також знайшли незвичайні гребені Фото: Apophis

А орбітальний апарат ЕКА під назвою Trace Gas Orbiter зробив фотографії загадкового кратера, діаметром 8 км, з концентричними "деревоподібними" кільцями. Як вже писав Фокус, ці незвичайні лінії також створені за допомогою льоду.

[ + – ] Апарат Trace Gas Orbiter зробив фотографії загадкового кратера, діаметром 8 км, з концентричними деревоподібними кільцями Фото: Apophis

Нагадуємо, що марсохід Perseverance зобразив унікальну подію — сонячне затемнення на Марсі. Щоправда, це не було повним затемненням Сонця у звичному розумінні, оскільки супутник Марса Фобос не може візуально перекрити собою нашу зірку.