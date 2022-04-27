Уроженцы астероида. Ученые подтвердили, что жизнь прилетела на Землю из космоса

Новое исследование показывает, что жизнь на Землю могли принести астероиды.

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Ученые из Университета Хоккайдо, Япония, совместно с учеными NASA, обнаружили 2 недостающие единицы ДНК и РНК, которые они не могли до этого обнаружить в образцах. Хотя образование ДНК на космических камнях само по себе маловероятно, новое открытие показывает, что генетические единицы могут переносить астероиды и таким образом они могли попасть на Землю, чтобы способствовать развитию жизни, сообщает SciTecDaily.

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По словам, Ясухиро Оба из Университета Хоккайдо, Япония, исследование показывает, что химические реакции на космических камнях могут создавать некоторые строительные блоки жизни.

В ДНК и РНК содержится информация для создания и подержания жизни любого живого существа на Земле. В них есть 5 информационных единиц, которые называются азотистыми основаниями. До сих пор ученые находили, только 3 из них. Но теперь исследователи нашли и две остальные единицы.

"Теперь у нас есть доказательства того, что полный набор азотистых оснований необходимых для зарождения жизни, мог попасть с метеоритами на нашу планету", — говорит Дэнни Главин из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Ученые считают, что недостающие информационные единицы, а именно цитозин и тимин, ранее не могли найти из-за того, что они имеют более хрупкую структуру. В результате исследований образцов метеоритов, эти азотистые основания могли быть повреждены.

[ + – ] Фрагмент комплементарного участка РНК. Азотистые основания закрашены синим цветом Фото: wikipedia

Изначально ученые скептически отнеслись к тому, смогут ли они найти 2 недостающих компонента ДНК и РНК в образцах метеоритов. Но они использовали новые методы извлечения соединений из образцов метеоритов, а также новые методы анализа полученных данных.

"Нам удалось создать более щадящий метод извлечения соединений, чтобы найти эти хрупкие элементы — цитозин и тимин", — говорит Оба.

По словам ученых, их открытие не дает однозначного ответа на вопрос, помогли ли появлению жизни на Земле метеориты, или же она зародилась на нашей планете самостоятельно. Новый способ извлечения информации может также помочь при исследовании образцов с астероида Бенну, которые аппарат OSIRIS-REx доставит на Землю в следующем году. Стоит напомнить о том, что этот же космический аппарат после завершения своей миссиии отправится исследовать астероид, который летит к Земле и мог представлять угрозу для нашей планеты.

Фокус уже писал о том, что согласно новому исследованию, жизнь на Земле появилась значительно раньше, чем считалось. А именно всего через 300 млн лет после образования планеты.

Как уже писал Фокус, ученым удалось обнаружить в нескольких сотнях световых лет от нас особую молекулу, которая является предшественником жизни на Земле.

Напоминаем, что ученые создали РНК, которая может развиваться самостоятельно. Таким образом, как считают ученые, могла появится жизнь на нашей планете.