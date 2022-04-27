Уродженці астероїду. Вчені підтвердили, що життя прилетіло на Землю з космосу

Нове дослідження показує, що життя на Землю могли принести астероїди.

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Вчені з Університету Хоккайдо, Японія, разом із вченими NASA, виявили дві відсутні одиниці ДНК і РНК, які вони не могли до цього виявити у зразках. Хоча утворення ДНК на космічних каменях саме собою малоймовірне, нове відкриття показує, що генетичні одиниці можуть переносити астероїди й так вони могли потрапити на Землю, щоб сприяти розвитку життя, повідомляє SciTecDaily.

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За словами Ясухіро Оба з Університету Хоккайдо, Японія, дослідження показує, що хімічні реакції на космічних каменях можуть створювати деякі будівельні блоки життя.

У ДНК та РНК міститься інформація для створення та утримання життя будь-якої живої істоти на Землі. Вони мають 5 інформаційних одиниць, які називаються азотистими основами. Досі вчені знаходили лише 3 з них. Але тепер дослідники знайшли й дві інші.

"Тепер у нас є докази того, що повний набір азотистих основ необхідних для зародження життя міг потрапити з метеоритами на нашу планету", — говорить Денні Главін з Центру космічних польотів NASA імені Ґоддарда.

Вчені вважають, що відсутні інформаційні одиниці, а саме цитозин і тимін, раніше не могли знайти через те, що вони мають тендітнішу структуру. В результаті досліджень зразків метеоритів ці азотисті основи могли пошкодитися.

[ + – ] Фрагмент комплементарної ділянки РНК. Азотисті основи зафарбовані синім кольором Фото: wikipedia

Спочатку вчені скептично поставилися до того, чи зможуть вони знайти 2 відсутні компоненти ДНК і РНК у зразках метеоритів. Але вони використовували нові методи вилучення з'єднань зразків метеоритів, а також нові методи аналізу отриманих даних.

"Нам вдалося створити щадніший метод вилучення сполук, щоб знайти ці тендітні елементи — цитозин і тимін", — говорить Оба.

За словами вчених, їхнє відкриття не дає однозначної відповіді на запитання, чи допомогли появі життя на Землі метеорити, чи воно зародилося на нашій планеті самостійно. Новий спосіб отримання інформації може також допомогти для дослідження зразків з астероїда Бенну, які апарат OSIRIS-REx доставить на Землю в наступному році. Цей же космічний апарат після завершення своєї місії вирушить досліджувати астероїд, який летить до Землі й міг становити загрозу для нашої планети.

Фокус вже писав про те, що згідно з новим дослідженням, життя на Землі з'явилося значно раніше, ніж вважали. А саме через 300 млн років після утворення планети.

Як уже писав Фокус, ученим вдалося виявити за кілька сотень світлових років від нас особливу молекулу, яка є попередником життя на Землі.

Нагадуємо, що вчені створили РНК, яка може розвиватись самостійно. Так, як вважають вчені, могло з'явитися життя на нашій планеті.