Да пребудет с тобой Сила. 6 технологий из "Звездных войн", которые находятся в разработке

Некоторые технологии, которые считались фантастикой много лет назад уже не будоражат воображение, ведь практически стали реальностью.

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4 мая считается днем "Звездных войн". Это знаменитая серия фантастических фильмов, первый из которых появился еще в конце 70-х годов прошлого века. С тех пор было выпущено 3 официальных кинотрилогии и несколько спин-оффов. Почему именно 4 мая? Просто главное выражение из фильмов, которым пользуются главные герои звучит так: "Да пребудет с тобой Сила". В английском языке это выражение созвучно с тем, как вроде бы вы говорите: "Да пребудет с тобой 4 мая". В серии фильмов показано много фантастических технологий, но некоторые из них уже стали реальностью, либо же ими активно занимаются исследователи, сообщает Live Science.

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Представляем топ-6 технологий из фильма "Звездные войны", которые уже воплощаются в жизнь или вскоре станут реальностью.

Боевые дроиды

Одними из главных помощников главных героев фильма "Звездные войны" являются дроиды – умные роботы. Они также задействованы и в качестве боевых единиц, которые предназначены для ведения войны.

Хотя искусственный интеллект все еще находится в стадии развития и ученые продолжают над ним работать, все же робототехника шагнула далеко вперед за последние годы.

Фото: Live Science

Здесь стоит вспомнить роботов компании Boston Dynamics, а особенно их четвероногую разработку. Этого робота даже окрестили робопсом. Фокус уже писал о том, что этот робот в точности повторил танец Мика Джаггера 40-летней давности. Также одним из основных приоритетов в дальнейшей работе компании Tesla, Илон Маск назвал создание роботов-андроидов.

Да, пока эти роботы, к счастью не являются боевыми дроидами из "Звездных войн", но робототехника не стоит на месте.

Лазерные мечи

Световые мечи являются одним из самых узнаваемых символов вселенной "Звездных войн". Джедаи (такие космические рыцари), которые находились, как на стороне добра, так и зла, активно использовали это оружие.

[ + – ] Люк Скайуокер держит в руках лазерный меч. Кадр из фильма "Звездные войны"" Фото: Скриншот

Пока что подобное оружие все еще является фантастическим. Но изобретатели, которые создали канал Hacksmith на YouTube смогли создать свои лазерные мечи. Неколько лет назад на канале показали выдвижной энергетический меч на основе плазмы с лезвием температурой в 2200 градусов по Цельсию. Этот меч был способен разрезать твердый титан.

Бионические руки

В конце фильма "Империя наносит ответный удар", главный герой Люк Скайуокер теряет руку в бою и ее заменяют искусственной. Это технология, которая уже не просто научная фантастика. Функциональные протезы рук, которыми можно хватать, щипать, сжимать их в кулак и даже поднимать большие пальцы, становятся все более распространенными. Некоторые такие протезы даже созданы по образу из фильма. Например, компания Open Bionics продает такие протезы, которые стоят до 20 тысяч долларов за руку.

[ + – ] Компания Open Bionics продает такие протезы, которые стоят до 20 тысяч долларов за руку Фото: Live Science

Универсальные переводчики

Один из главных роботов в "Звездный войнах" – это протокольный дроид C-3PO, который отлично владеет более чем 6 миллионами языков. Эта технология уже давно известна и называется она Google Translate. Конечно, на этом сайте вы вряд ли найдете 6 млн языков, но тем не менее этот сайт является одним из самых популярных переводчиков, которым пользуются миллионы людей. Да это не робот, но Google Translate есть даже в вашем телефоне или планшете.

[ + – ] Протокольный дроид C-3PO из "Звездных войн" Фото: wikipedia

Коммерческие космические корабли

В первой части кинотрилогии "Звездные войны", главные герои Люк Скайуокер и Оби Ван Кеноби улетают с планеты Татуин на коммерческом космическом корабле. Этот полет им обошелся в 17 тысяч кредитов.

Частные космические полеты уже практически доступны многим людям. Речь идет о космическом туризме, услуги которого предлагают уже несколько компаний. Хотя на этих космических кораблях вы и не улетите в другую галактику, и даже не покинете Солнечную систему, тем не менее сможете побывать в космосе.

Например, в прошлом году один из космических туристов заплатил 28 млн долларов за возможность 10 минут пребывать в околоземном пространстве. Именно столько стоил первый билет на космический корабль компании Blue Orgin.

Хотя сейчас уже несколько компаний предлагают туристам полеты в космос или в верхние слои атмосферы за гораздо меньшие деньги. Хотя это, конечно, и не 17 тысяч.

Варп-двигатель

Космические корабли в "Звездных войнах" перемещаются в пространстве, постоянно совершая прыжки в гиперпространство. Таким образом они преодолевают просто огромные расстояния за очень короткое время.

[ + – ] На космическом корабле "Тысячелетний сокол" главные герои "Звездных войн" пересекали галатику через гиперпространство Фото: wikipedia

Ученые уже несколько десятилетий занимаются исследованием возможности создать варп-двигатель, который бы помог космическим кораблям исказить ткань пространства –времени, чтобы перейти из одной части космоса в другую.

Хотя многие ученые считают, что подобное перемещение невозможно, все же находятся физики-теоретики, которые считают, что могут разработать концепцию работающего варп-двигателя.