Робот-собака Boston Dynamics в точности повторил танец Мика Джаггера 40-летней давности (видео)

Робот в точности повторяет движения солиста The Rolling Stones Мика Джаггера и даже смог передать манеру его поведения на сцене.

Движения фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера из клипа 1981 года на песню Start Me Up в точности повторил робот-собака компании Boston Dynamics, и видео танца стало вирусным, разлетевшись по Сети и собрав миллионы просмотров.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Чтобы отпраздновать 40-летие альбома легендарного коллектива The Rolling Stones под названием Tattoo You, сотрудники Boston Dynamics научили своего знаменитого робота-собаку Spot (Спот) не только имитировать движения артиста, но и синхронизировать по губам хитовую песню.

На видео экран разделен на две части. Слева – сам танцующий Джаггер 40-летней давности, справа – робот, который безупречно копирует певца.

[ + – ] В клипе задействованы четыре робота Boston Dynamics

Движения Спота на удивление точны и плавны: он так же раскачивается, как Джаггер и даже передает его манеру дерзкого поведения на сцене.

В какой-то момент на экране появляются и другие роботы: разработчики из Boston Dynamics также обучили еще троих "собак" воссоздавать движения других участников коллектива – Кита Ричардса, Ронни Вуда и Чарли Уоттса.

Boston Dynamics начала свою деятельность в 2009 году и выпустила робота Spot Classic в 2015 году. За эти годы компания показала, как научила роботов паркуру, а также вывела на прогулку роботов-собак и показала реакцию на них настоящих животных. Разработчики демонстрируют не только свои успехи, но и неудачи. Так, они показали самые неудачные трюки своих роботов.