Робот-собака Boston Dynamics точно повторив танець Міка Джаггера 40-річної давності (відео)

Робот точно повторює рухи соліста The Rolling Stones Міка Джаггера, він навіть зміг передати манеру його поведінки на сцені.

Рухи фронтмена The Rolling Stones Міка Джаггера з кліпу 1981 року на пісню Start Me Up точно повторив робот-собака компанії Boston Dynamics, і відео танцю стало вірусним, розлетівшись мережею та зібравши мільйони переглядів.

Щоб відсвяткувати 40-річчя альбому легендарного колективу The Rolling Stones під назвою Tattoo You, співробітники Boston Dynamics навчили свого знаменитого робота-собаку Spot (Спот) не лише імітувати рухи артиста, а й синхронізувати губами хітову пісню.

На відео екран поділено на дві частини. Зліва – сам танцюючий Джаггер 40-річної давнини, праворуч – робот, який бездоганно копіює співака.

[ + – ] У кліпі задіяні чотири роботи Boston Dynamics

Рухи Спота напрочуд точні та плавні: він так само розгойдується, як Джаггер, і навіть передає його манеру зухвалої поведінки на сцені.

У якийсь момент на екрані з'являються інші роботи: розробники з Boston Dynamics також навчили ще трьох "собак" відтворювати рухи інших учасників колективу — Кіта Річардса, Ронні Вуда та Чарлі Воттса.

Boston Dynamics розпочала свою діяльність у 2009 році та випустила робота Spot Classic у 2015 році. За ці роки компанія показала, як навчила роботів паркуру, а також вивела на прогулянку роботів-собак і показала реакцію на них справжніх тварин. Розробники демонструють не лише свої успіхи, а й невдачі. Так, вони показали невдалі трюки своїх роботів.