Хай буде з тобою Сила. 6 технологій із "Зоряних війн", які знаходяться в розробці

Деякі технології, які вважали фантастикою багато років тому, вже не розбурхують уяву, адже практично стали реальністю.

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4 травня вважають Днем "Зоряних війн". Це знаменита серія фантастичних фільмів, перший із яких з'явився ще наприкінці 70-х років минулого століття. Відтоді випущено 3 офіційні кінотрилогії та кілька спінофів. Чому саме 4 травня? Просто головний вислів із фільмів, яким користуються головні герої, звучить так: "Хай буде з тобою Сила". В англійській мові цей вислів співзвучний з тим, як начебто ви кажете: "Нехай буде з тобою 4 травня". В серії фільмів показано багато фантастичних технологій, але деякі з них вже стали реальністю або ж ними активно займаються дослідники, повідомляє Live Science.

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Представляємо топ-6 технологій із фільму "Зоряні війни", які вже втілюють в життя або які незабаром стануть реальністю.

Бойові дроїди

Одними з головних помічників головних героїв фільму "Зоряні війни" є дроїди — розумні роботи. Вони також залучені і як бойові одиниці, призначені для ведення війни.

Хоча штучний інтелект все ще перебуває в стадії розвитку і вчені продовжують над ним працювати, все ж таки робототехніка зробила крок далеко вперед за останні роки.

Тут варто згадати роботів компанії Boston Dynamics, а особливо їхню чотириногу розробку. Цього робота навіть назвали робопсом. Фокус вже писав про те, що цей робот точно повторив танець Міка Джаггера 40-річної давності. Також одним з основних пріоритетів у подальшій роботі компанії Tesla, Ілон Маск назвав створення роботів-андроїдів.

Так, поки ці роботи, на щастя, не є бойовими дроїдами з "Зоряних воєн", але робототехніка не стоїть на місці.

Лазерні мечі

Світлові мечі є одним із найвідоміших символів всесвіту "Зоряних воєн". Джедаї (такі космічні лицарі), які знаходилися як на стороні добра, так і зла, активно використовували цю зброю.

[ + – ] Люк Скайвокер тримає в руках меч. Кадр із фільму "Зоряні війни" Фото: Скриншот

Поки така зброя все ще є фантастичною. Але винахідники, які створили канал Hacksmith на YouTube, змогли створити свої лазерні мечі. Кілька років тому на каналі показали висувний енергетичний меч на основі плазми з лезом температурою 2200 градусів за Цельсієм. Цей меч міг розрізати твердий титан.

Біонічні руки

Наприкінці фільму "Імперія завдає удару у відповідь", головний герой Люк Скайвокер втрачає руку в бою і її замінюють штучною. Це технологія, котра вже не просто наукова фантастика. Функціональні протези рук, якими можна хапати, щипати, стискати їх у кулак і навіть підіймати великі пальці, стають все поширенішими. Деякі такі протези навіть створені за образом фільму. Наприклад, компанія Open Bionics продає такі протези, що коштують до 20 тисяч доларів за руку.

[ + – ] Компанія Open Bionics продає такі протези, які коштують до 20 тисяч доларів за руку Фото: Seneca-Guns

Універсальні перекладачі

Один з основних роботів у "Зоряних війнах" — це протокольний дроїд C-3PO, який добре володіє понад 6 мільйонами мов. Ця технологія вже давно відома і називається Google Translate. Звичайно, на цьому сайті ви навряд чи знайдете 6 млн мов, але цей сайт є одним з найпопулярніших перекладачів, яким користуються мільйони людей. Так, це не робот, але Google Translate є навіть у вашому телефоні або планшеті.

[ + – ] Протокольний дроїд C-3PO із "Зоряних воєн" Фото: wikipedia

Комерційні космічні кораблі

У першій частині кінотрилогії "Зоряні війни", головні герої Люк Скайвокер та Обі Ван Кенобі відлітають із планети Татуїн на комерційному космічному кораблі. Цей політ їм коштував 17 тисяч кредитів.

Приватні космічні польоти вже доступні багатьом людям. Йдеться про космічний туризм, послуги якого пропонують уже кілька компаній. Хоча на цих космічних кораблях ви й не полетите в іншу галактику, і навіть не покинете Сонячну систему, проте зможете побувати в космосі.

Наприклад, минулого року один із космічних туристів заплатив 28 млн доларів за можливість 10 хвилин перебувати в навколоземному просторі. Саме стільки коштував перший квиток на космічний корабель компанії Blue Orgin.

Хоча зараз уже кілька компаній пропонують туристам польоти до космосу або у верхні шари атмосфери за набагато менші гроші. Хоча це, звісно, і не 17 тисяч.

Варп-двигун

Космічні кораблі в "Зоряних війнах" переміщуються в просторі, постійно роблячи стрибки в гіперпростір. Так вони долають просто величезні відстані за дуже короткий час.

[ + – ] На космічному кораблі "Тисячолітній сокіл" головні герої "Зоряних війн" перетинали галатику через гіперпростір Фото: wikipedia

Вчені вже кілька десятиліть займаються дослідженням можливості створити варп-двигун, який допоміг би космічним кораблям спотворити тканину простору-часу, щоб перейти з однієї частини космосу в іншу.

Хоча багато вчених вважають, що таке переміщення неможливе, все ж таки знаходяться фізики-теоретики, які вважають, що можуть розробити концепцію робочого варп-двигуна.