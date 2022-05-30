Сердце само себя лечит. Ученые выяснили, как орган восстанавливается после приступов

Новое исследование показало, какие именно клетки имеют решающее значение для процесса восстановления сердца после сердечного приступа.

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Ученые из Северо-Западного университета, штат Иллинойс, США, выяснили, что иммунный ответ организма играет важнейшую роль в восстановлении сердца после сердечного приступа, сообщает ScienceAlert.

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Исследователи выяснили, что в процессе "самолечения" сердца главную роль играют макрофаги – особые клетки, которые могут уничтожать чужеродные частицы в организме, а также погибшие клетки. Оказалось, что макрофаги первыми приходят на помощь сердцу и помогают его восстановлению после сердечного приступа благодаря тому, что они производят особый тип белка — VEGFC.

"Наше исследование показывает, что эти иммунные клетки, макрофаги, после сердечного приступа направляются к сердцу и поглощают поврежденные или погибшие ткани. А белок VEGFC, который они производят, помогает сердцу быстрее восстановить свою нормальную работу", — говорит Эдвард Торп из Северо-Западного университета.

Для того, чтобы сердце начало работать снова нормально после сердечного приступа, должны исчезнуть поврежденные или мертвые клетки. В результате исследования ученые выяснили, какой тип макрофагов, выделяющих белок VEGFC, делал нужную работу по восстановлению сердца.

Теперь ученые хотят выяснить, каким образом можно увеличить количество нужных макрофагов в сердце, что повысит шансы на быстрое восстановление после сердечного приступа.

[ + – ] Исследователи выяснили, что в процессе "самолечения" сердца главную роль играют макрофаги – особые клетки, которые могут уничтожать чужеродные частицы в организме, а также погибшие клетки Фото: Pinterest

"Мы хотим найти способ, благодаря которому можно либо штучно ввести белок VEGFC, или же как-то заставить макрофаги создавать большее количество этого белка самостоятельно, чтобы процесс восстановления сердца проходил быстрее", — говорит Торп.

Сердечный приступ повышает риск появления сердечной недостаточности, когда сердце не может нормально перекачивать кровь по телу. Эта болезнь приводит к смерти сотен тысяч людей ежегодно только в США.

Именно поэтому ученые ищут способы предотвратить развитие сердечной недостаточности на ранних этапах.

"Наша задача – узнать больше о развитии сердечной недостаточности после того, как случится сердечный приступ. Мы хотим найти способ вмешаться на раннем этапе, чтобы сердце быстрее восстановило свою нормальную работу", — говорит Гильермо Оливер из Северо-Западного университета.

Напоминаем, что ученые выяснили, что ежедневный просмотр телевизора плохо влияет на сердце. Длительное нахождение перед экраном значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фокус уже писал о том, что ученые не рекомендуют принимать аспирин для профилактики проблем с сердцем и даже назвали людей, которые попадают в группу риска.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему потерпела неудачу первая пересадка сердца от свиньи человеку.