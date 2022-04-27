Ученые не рекомендуют аспирин для профилактики проблем с сердцем: названа группа риска

Новые рекомендации основаны на данных, которые показывают, что ежедневный прием аспирина для предотвращения сердечных приступов или инсультов может принести больше вреда, чем пользы.

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Американские эксперты в области здравоохранения теперь не рекомендуют ежедневно принимать аспирин в качестве средства, которое предотвращает появление сердечных приступов или инсультов, людям старше 60 лет. Новые исследования показывают, что ежедневный прием аспирина в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний может привести к увеличению частоты появлений кровоизлияний в желудочно-кишечном тракте и в мозге, сообщает New Atlas.

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Аспирин – это одно из самых популярных лекарств. Еще в первой половине 20 века он считался одним из лучших анальгетиков. Затем исследования показали, что аспирин может способствовать разжижению крови и может снизить риск появления сердечных приступов и инсультов. Поэтому в начале 90-х годов прошлого века ученые пришли к выводу, что если принимать ежедневно небольшие дозы аспирина, то препарат может служить отличным профилактическим средством для людей старше 50 лет.

Аспирин помогает, но может и навредить

Но уже в 21 веке, ученые выяснили, что аспирин также может способствовать увеличению риска появления серьезных кровоизлияний. Таким образом, ежедневный прием аспирина может принести больше вреда, чем пользы для людей старшего возраста.

Теперь американская организация USPTSF, в которую входит группа экспертов из области здравоохранения, обновила свои рекомендации для правительства США касательно приема аспирина. Ученые не рекомендуют принимать аспирин людям старше 60 лет, если у них до этого не было проблем с сердцем, для того, чтобы предотвратить первый сердечный приступ или инсульт.

[ + – ] Ученые не рекомендуют принимать аспирин людям старше 60 лет, если у них до этого не было проблем с сердцем Фото: World Health Organization

"Поскольку вероятность внутреннего кровоизлияния увеличивается с возрастом, потенциальный вред от использования аспирина сводит на нет пользу для этой возрастной группы", — говорит Джон Вонг, эксперт из USPTSF.

Для принятия любых решений консультируйтесь с врачом

Что касается людей в возрасте от 40 до 59 лет, у которых нет сердечно-сосудистых заболеваний, но они находятся в группе риска, ученые рекомендуют проводить консультации с врачом по поводу приема аспирина в качестве профилактики. Это также связано с тем, что препарат может нанести больше вреда, чем пользы. По словам ученых, в любом случае стоит учитывать индивидуальные особенности каждого пациента.

Эксперты из области здравоохранения предупреждают, что те люди, которые уже принимают аспирин, не должны прекращать прием без консультации со своим врачом. Ведь существует много причин, которые оправдывают ежедневный прием аспирина. Тем не менее, эксперты не рекомендуют людям после 60 лет принимать аспирин в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, если раньше у них не было замечено факторов, которые повышают риск появления этих болезней.

Фокус уже писал о том, что новое исследование показало, что прием аспирина повышает риск появления сердечной недостаточности.

В тоже время ученые выяснили, что две-три чашки кофе ежедневно могут помочь сердцу быть здоровым.

Напоминаем, что в США одобрили первое в мире инъекционное лекарство для предотвращения ВИЧ.