Вчені не рекомендують аспірин для профілактики проблем із серцем: названо групу ризику

Нові рекомендації засновані на даних, які показують, що щоденний прийом аспірину для запобігання серцевим нападам або інсультам може принести більше шкоди, ніж користі.

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Американські експерти в галузі охорони здоров'я тепер не рекомендують щодня приймати аспірин як засіб, який запобігає появі серцевих нападів або інсультів людям, старшим за 60 років. Нові дослідження показують, що щоденний прийом аспірину як профілактика серцево-судинних захворювань може призвести до збільшення частоти появи крововиливів у шлунково-кишковому тракті та в мозку, повідомляє New Atlas.

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Аспірин — це один з найпопулярніших ліків. Ще в першій половині 20 століття його вважали одним із найкращих анальгетиків. Потім дослідження показали, що аспірин може сприяти розрідженню крові та може знизити ризик появи серцевих нападів та інсультів. Тому на початку 90-х років минулого століття вчені дійшли висновку, що якщо приймати щодня невеликі дози аспірину, то препарат може бути хорошим профілактичним засобом для людей старших за 50 років.

Аспірин допомагає, але може і зашкодити

Але вже у 21 столітті вчені з'ясували, що аспірин також може сприяти збільшенню ризику появи серйозних крововиливів. Так щоденний прийом аспірину може принести більше шкоди, ніж користі для людей похилого віку.

Тепер американська організація USPTSF, до якої входить група експертів з галузі охорони здоров'я, оновила свої рекомендації для уряду США щодо прийому аспірину. Вчені не рекомендують приймати аспірин людям старшим за 60 років, якщо в них до цього не було проблем із серцем, для того, щоб запобігти першому серцевому нападу або інсульту.

[ + – ] Вчені не рекомендують приймати аспірин людям старшим за 60 років, якщо в них до цього не було проблем із серцем Фото: World Health Organization

"Оскільки ймовірність внутрішнього крововиливу збільшується з віком, потенційна шкода від використання аспірину зводить нанівець користь для цієї вікової групи", — говорить Джон Вонг, експерт USPTSF.

Для прийняття будь-яких рішень консультуйтеся з лікарем

Що стосується людей віком від 40 до 59 років, у яких немає серцево-судинних захворювань, але вони перебувають у групі ризику, вчені рекомендують проводити консультації з лікарем щодо прийому аспірину як профілактики. Це також пов'язано з тим, що препарат може завдати більшої шкоди, ніж користі. За словами вчених, у будь-якому разі варто враховувати індивідуальні особливості кожного пацієнта.

Експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що ті люди, які вже приймають аспірин, не повинні припиняти прийом без консультації зі своїм лікарем. Адже є багато причин, які виправдовують щоденний прийом аспірину. Проте, експерти не рекомендують людям після 60 років приймати аспірин як профілактику серцево-судинних захворювань, якщо раніше в них не було факторів, що підвищують ризик появи цих хвороб.

Фокус вже писав про те, що нове дослідження показало, що прийом аспірину підвищує ризик серцевої недостатності.

Водночас вчені з'ясували, що дві-три чашки кави щодня можуть допомогти серцю бути здоровим.

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