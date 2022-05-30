Серце саме себе лікує. Вчені з'ясували, як орган відновлюється після нападів

Нове дослідження показало, які саме клітини мають вирішальне значення для відновлення серця після серцевого нападу.

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Учені з Північно-Західного університету, штат Іллінойс, США, з'ясували, що імунна відповідь організму відіграє найважливішу роль у відновленні серця після серцевого нападу, повідомляє ScienceAlert.

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Дослідники з'ясували, що в процесі "самолікування" серця головну роль відіграють макрофаги — особливі клітини, які можуть знищувати чужорідні частинки в організмі, а також відмерлі клітини. Виявилося, що макрофаги першими приходять на допомогу серцю та допомагають його відновленню після серцевого нападу завдяки тому, що вони виробляють особливий тип білка — VEGFC.

"Наше дослідження показує, що ці імунні клітини, макрофаги, після серцевого нападу прямують до серця і поглинають пошкоджені або відмерлі тканини. А білок VEGFC, який вони виробляють, допомагає серцю швидше відновити свою нормальну роботу", — каже Едвард Торп із Північно-Західного університету.

Щоб серце почало працювати знову нормально після серцевого нападу, повинні зникнути пошкоджені або мертві клітини. В результаті дослідження вчені з'ясували, який тип макрофагів, що виділяють білок VEGFC, виконував необхідну роботу для відновлення серця.

Тепер вчені хочуть з'ясувати, як можна збільшити кількість потрібних макрофагів у серці, що підвищить шанси на швидке відновлення після серцевого нападу.

[ + – ] Дослідники з'ясували, що в процесі "самолікування" серця головну роль відіграють макрофаги — особливі клітини, які можуть знищувати чужорідні частки в організмі, а також відмерлі клітини Фото: Pinterest

"Ми хочемо знайти спосіб, завдяки якому можна або штучно ввести білок VEGFC, або якось змусити макрофаги створювати більшу кількість цього білка самостійно, щоб процес відновлення серця проходив швидше", — говорить Торп.

Серцевий напад підвищує ризик серцевої недостатності, коли серце не може нормально перекачувати кров по тілу. Ця хвороба призводить до смерті сотень тисяч людей щороку лише у США.

Саме тому вчені шукають способи запобігти розвитку серцевої недостатності на ранніх етапах.

"Наше завдання — дізнатися більше про розвиток серцевої недостатності після того, як станеться серцевий напад. Ми хочемо знайти спосіб втрутитися на ранньому етапі, щоб серце швидше відновило свою нормальну роботу", — каже Гільєрмо Олівер із Північно-Західного університету.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що щоденний перегляд телевізора погано впливає на серце. Тривале перебування перед екраном значно збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Фокус вже писав про те, що вчені не рекомендують приймати аспірин для профілактики проблем із серцем і навіть назвали людей, які потрапляють до групи ризику.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому зазнала невдачі перша пересадка серця від свині людині.