Серце саме себе лікує. Вчені з'ясували, як орган відновлюється після нападів
Нове дослідження показало, які саме клітини мають вирішальне значення для відновлення серця після серцевого нападу.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Учені з Північно-Західного університету, штат Іллінойс, США, з'ясували, що імунна відповідь організму відіграє найважливішу роль у відновленні серця після серцевого нападу, повідомляє ScienceAlert.
Дослідники з'ясували, що в процесі "самолікування" серця головну роль відіграють макрофаги — особливі клітини, які можуть знищувати чужорідні частинки в організмі, а також відмерлі клітини. Виявилося, що макрофаги першими приходять на допомогу серцю та допомагають його відновленню після серцевого нападу завдяки тому, що вони виробляють особливий тип білка — VEGFC.
"Наше дослідження показує, що ці імунні клітини, макрофаги, після серцевого нападу прямують до серця і поглинають пошкоджені або відмерлі тканини. А білок VEGFC, який вони виробляють, допомагає серцю швидше відновити свою нормальну роботу", — каже Едвард Торп із Північно-Західного університету.
Щоб серце почало працювати знову нормально після серцевого нападу, повинні зникнути пошкоджені або мертві клітини. В результаті дослідження вчені з'ясували, який тип макрофагів, що виділяють білок VEGFC, виконував необхідну роботу для відновлення серця.
Тепер вчені хочуть з'ясувати, як можна збільшити кількість потрібних макрофагів у серці, що підвищить шанси на швидке відновлення після серцевого нападу.
"Ми хочемо знайти спосіб, завдяки якому можна або штучно ввести білок VEGFC, або якось змусити макрофаги створювати більшу кількість цього білка самостійно, щоб процес відновлення серця проходив швидше", — говорить Торп.
Серцевий напад підвищує ризик серцевої недостатності, коли серце не може нормально перекачувати кров по тілу. Ця хвороба призводить до смерті сотень тисяч людей щороку лише у США.
Саме тому вчені шукають способи запобігти розвитку серцевої недостатності на ранніх етапах.
"Наше завдання — дізнатися більше про розвиток серцевої недостатності після того, як станеться серцевий напад. Ми хочемо знайти спосіб втрутитися на ранньому етапі, щоб серце швидше відновило свою нормальну роботу", — каже Гільєрмо Олівер із Північно-Західного університету.
Нагадуємо, що вчені з'ясували, що щоденний перегляд телевізора погано впливає на серце. Тривале перебування перед екраном значно збільшує ризик серцево-судинних захворювань.
Фокус вже писав про те, що вчені не рекомендують приймати аспірин для профілактики проблем із серцем і навіть назвали людей, які потрапляють до групи ризику.
Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому зазнала невдачі перша пересадка серця від свині людині.