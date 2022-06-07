В рыбе, выловленной у побережья Флориды, обнаружены следы антидепрессантов, — СМИ

По данным ученых Международного университета Флориды, в организме одной рыбы находится в среднем около семи наркотиков или лекарственных препаратов. Они попадают в акваторию через сточные воды и влияют на все аспекты жизни морской фауны.

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У рыбы, выловленной у побережья Флориды, зафиксированы положительные результаты тестов на наличие антидепрессантов и лекарственных препаратов. Об этом сообщается в статье Daily Mail.

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Исследователи из Международного университета Флориды и организации Bonefish and Tarpon Trust собрали образцы крови и тканей у 93 костных рыб из прибрежной акватории. Результаты проведенных тестов показали, что в организме каждой из них присутствуют следы в среднем семи фармацевтических препаратов, в том числе антидепрессантов, лекарств для лечения простаты, лекарств от кровяного давления, антибиотиков и обезболивающих. В тканях одной из рыб было обнаружено в общей сложности 17 различных лекарств.

[ + – ] Ученые взяли образцы тканей у 93 рыб. Фото: Daily Mail

Следы фармацевтических препаратов ученые также нашли в организмах крабов и креветок.

Как считают исследователи, наркотики и лекарства, попадающие в живые организмы, могут полностью влиять на все аспекты жизни обитателей океана, включая их кормовые привычки и миграционное поведение.

"Эти результаты действительно вызывают тревогу. Фармацевтические препараты представляют собой невидимую угрозу, в отличие от цветения водорослей или мутной воды", — прокомментировала доцент университета Флориды и эколог Дженнифер Рехага.

Ученые уверены, что это всерьез угрожает и без того уменьшающейся популяции костных рыб в этом районе.

Причиной проблемы являются сточные воды, попадающие в акваторию.

Как уточняет издание, в США ежегодно выписывается около 5-6,3 млрд рецептов.

"Тем не менее, до сих пор нет экологических норм для утилизации фармацевтических препаратов, которые могут выделяться с мочой и попадать в пресноводные водоемы, такие как озера и реки, потому что системы очистки воды не могут полностью отфильтровать следы препарата", — объясняют журналисты.

Напомним, в Камбодже рыбаки поймали гигантского ската весом в почти 200 кг. Исследователи провели необходимые оценки веса и размеров ската и благополучно вернули его обратно в реку.

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