В рыбе, выловленной у побережья Флориды, обнаружены следы антидепрессантов, — СМИ
По данным ученых Международного университета Флориды, в организме одной рыбы находится в среднем около семи наркотиков или лекарственных препаратов. Они попадают в акваторию через сточные воды и влияют на все аспекты жизни морской фауны.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
У рыбы, выловленной у побережья Флориды, зафиксированы положительные результаты тестов на наличие антидепрессантов и лекарственных препаратов. Об этом сообщается в статье Daily Mail.
Исследователи из Международного университета Флориды и организации Bonefish and Tarpon Trust собрали образцы крови и тканей у 93 костных рыб из прибрежной акватории. Результаты проведенных тестов показали, что в организме каждой из них присутствуют следы в среднем семи фармацевтических препаратов, в том числе антидепрессантов, лекарств для лечения простаты, лекарств от кровяного давления, антибиотиков и обезболивающих. В тканях одной из рыб было обнаружено в общей сложности 17 различных лекарств.
Следы фармацевтических препаратов ученые также нашли в организмах крабов и креветок.
Как считают исследователи, наркотики и лекарства, попадающие в живые организмы, могут полностью влиять на все аспекты жизни обитателей океана, включая их кормовые привычки и миграционное поведение.
"Эти результаты действительно вызывают тревогу. Фармацевтические препараты представляют собой невидимую угрозу, в отличие от цветения водорослей или мутной воды", — прокомментировала доцент университета Флориды и эколог Дженнифер Рехага.
Ученые уверены, что это всерьез угрожает и без того уменьшающейся популяции костных рыб в этом районе.
Причиной проблемы являются сточные воды, попадающие в акваторию.
Как уточняет издание, в США ежегодно выписывается около 5-6,3 млрд рецептов.
"Тем не менее, до сих пор нет экологических норм для утилизации фармацевтических препаратов, которые могут выделяться с мочой и попадать в пресноводные водоемы, такие как озера и реки, потому что системы очистки воды не могут полностью отфильтровать следы препарата", — объясняют журналисты.
Напомним, в Камбодже рыбаки поймали гигантского ската весом в почти 200 кг. Исследователи провели необходимые оценки веса и размеров ската и благополучно вернули его обратно в реку.
Ранее Фокус писал, что доисторический "угорь" может оказаться одним из предков человека.