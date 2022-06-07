У рибі, виловленій біля узбережжя Флориди, виявлено сліди антидепресантів, — ЗМІ

За даними вчених Міжнародного університету Флориди, в організмі однієї риби знаходяться в середньому близько семи наркотиків або лікарських препаратів. Вони потрапляють в акваторію через стічні води та впливають на всі аспекти життя морської фауни.

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У риби, виловленої на узбережжі Флориди, зафіксовані позитивні результати тестів на наявність антидепресантів та лікарських препаратів. Про це повідомляється у статті Daily Mail.

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Дослідники з Міжнародного університету Флориди та організації Bonefish and Tarpon Trust зібрали зразки крові та тканин у 93 кісткових риб із прибережної акваторії. Результати проведених тестів показали, що в організмі кожної з них є сліди в середньому семи фармацевтичних препаратів, зокрема антидепресантів, ліків для лікування простати, ліків від кров'яного тиску, антибіотиків та знеболювальних. У тканинах однієї з риб було виявлено 17 різних ліків.

[ + – ] Вчені взяли зразки тканин у 93 риб. Фото: Daily Mail

Сліди фармацевтичних препаратів вчені знайшли в організмах крабів і креветок.

Як вважають дослідники, наркотики та ліки, що потрапляють у живі організми, можуть повністю впливати на всі аспекти життя мешканців океану, включаючи їх кормові звички та міграційну поведінку.

"Ці результати справді викликають тривогу. Фармацевтичні препарати є невидимою загрозою, на відміну від цвітіння водоростей або каламутної води", — прокоментувала доцент університету Флориди та еколог Дженніфер Рехага.

Вчені впевнені, що це серйозно загрожує і без того зменшується популяції кісткових риб у цьому районі.

Причиною проблеми є стічні води, які зливають у акваторію.

Як уточнює видання, у США щороку виписується близько 5-6,3 млрд. рецептів.

"Проте, досі немає екологічних норм для утилізації фармацевтичних препаратів, які можуть виділятися із сечею та потрапляти в прісноводні водоймища, такі як озера та річки, тому що системи очищення води не можуть повністю відфільтрувати сліди препарату", — пояснюють журналісти.

Нагадаємо, у Камбоджі рибалки впіймали гігантського ската вагою майже 200 кг. Дослідники провели необхідні оцінки ваги та розмірів схилу та благополучно повернули його назад у річку.

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