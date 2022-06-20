Серебряная брошь и золотые кольца: в Британии нашли новый клад (фото)

По словам исследователей, изучение этих средневековых украшений очень важно, так как способствует лучшему пониманию различных модных тенденций и способов самовыражения в средневековом Уэльсе.

В ходе своего недавнего исследования недалеко от города Силгерране (Уэльс) ученые нашли новый клад, включая три перстня, одну брошь и наперсток средневековых лет, пишет Western Telegraph.

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[ + – ] Найденная учеными брошь

Кольцевая брошь из серебра датируется XIII или ранним XIV веком. Рамка броши, украшенная елочным узором и поперечным желобком, была инкрустированным чернью — черным эмалевым материалом, создающим цветовой контраст с серебристым фоном броши.

Еще одним предметом, являющимся частью клада, стало средневековое серебряное кольцо. Изделие имеет широкую уплощенную полосу и ободок в виде стилизованного цветка с гравированным рисунком. По оценкам ученых, оно относится к XIII-XVI векам.

[ + – ] Средневековое серебряное кольцо

"Исследование средневековых украшений очень важно для нас, так как способствует лучшему пониманию различных модных тенденций и способов самовыражения в средневековом Уэльсе", — рассказал ученый Сиан Айлс, из Национального музея Уэльса.

Другие находки представляют собой:

[ + – ] Украшенный фрагмент серебряного наперстка XVII века

послесредневековое золотое и эмалированное кольцо феде — кольца в форме соединенных в рукопожатии рук. На кольце выгравированы цветы, с остатками голубой эмали, а на внутренней стороне слова Любовь-Бог. Считается, что оно датируется XVII веком;

украшенный фрагмент серебряного наперстка того же XVII века;

фрагмент средневекового серебряного кольца с ободком, в котором мог находиться драгоценный камень. Датируется XII-XIII веком.

[ + – ] Фрагмент средневекового серебряного кольца с ободком, в котором мог находиться драгоценный камень

Напомним, что ранее в Британии совершил другие не менее интересные открытия. Так, ученые наткнулись на известный затонувший корабль возрастом 260 лет. Кроме самого судна эксперты обнаружили некоторые находки, включая шерстяную одежду, кожаную обувь, швабры, метлы и ведра. Больше всего исследователей удивила необычайная сохранность артефактов.

А вот в мае на римских руинах на северо-востоке Англии археологи нашли необычный камень. Главная его особенность состояла в том, что на нем были вырезаны ругательства и фаллос. По мнению специалистов, это сделал один из римских солдатов, чтобы оскорбить своего сородича.