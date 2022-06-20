Срібна брошка та золоті каблучки: у Британії знайшли новий скарб (фото)

За словами дослідників, вивчення цих середньовічних прикрас дуже важливе, оскільки сприяє кращому розумінню різних модних тенденцій і способів самовираження в середньовічному Вельсі.

У ході свого недавнього дослідження неподалік міста Сілгерране (Вельс) учені знайшли новий скарб, включаючи три персні, одну брошку та наперсток середньовічних років, пише Western Telegraph.

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[ + – ] Знайдена вченими брошка

Кільцева брошка зі срібла датується XIII або раннім XIV століттям. Рамка брошки, прикрашена ялинковим візерунком і поперечним жолобком, була інкрустованим черню — чорним емалевим матеріалом, що створює колірний контраст зі сріблястим фоном брошки.

Ще одним предметом, який є частиною скарбу, стало середньовічне срібне кільце. Виріб має широку сплющену смугу й обідок у вигляді стилізованої квітки з гравірованим малюнком. За оцінками вчених, воно відноситься до XIII-XVI століть.

[ + – ] Середньовічний срібний перстень

"Дослідження середньовічних прикрас дуже важливе для нас, оскільки сприяє кращому розумінню різних модних тенденцій і способів самовираження в середньовічному Вельсі", — розповів учений Сіан Айлс із Національного музею Вельсу.

Інші знахідки такі:

[ + – ] Оздоблений фрагмент срібного наперстка XVII століття

післясередньовічне золоте й емальоване кільце феде — кільце у формі з'єднаних у рукостисканні рук. На кільці вигравірувано квіти із залишками блакитної емалі, а на внутрішній стороні слова "Любов — Бог". Вважається, що воно датується XVII століттям;

прикрашений фрагмент срібного наперстка того ж таки XVII століття;

фрагмент середньовічного срібного кільця з обідком, у якому міг бути дорогоцінний камінь. Датується XII-XIII століттям.

[ + – ] Фрагмент середньовічного срібного кільця з обідком, у якому міг бути дорогоцінний камінь

Нагадаємо, що раніше в Британії зробили інші не менш цікаві відкриття. Так, учені натрапили на відомий затонулий корабель віком 260 років. Окрім самого судна, експерти виявили деякі знахідки, включаючи вовняний одяг, шкіряне взуття, швабри, мітли та відра. Найбільше дослідників здивувала надзвичайна збереженість артефактів.

А ось у травні на римських руїнах на північному сході Англії археологи знайшли незвичайний камінь. Головна його особливість полягала в тому, що на ньому були вирізані лайливі слова та фалос. На думку фахівців, це зробив один із римських солдатів, щоб образити свого родича.