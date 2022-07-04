Диаметр листьев до 3 м. Ученые нашли самую большую в мире кувшинку (фото)

Ученые смогли идентифицировать новый вид водного гигантского тропического растения, которое назвали в честь исторической родины.

Ученые из Королевских ботанических садов Кью, которые находятся в Лондоне, выяснили, что гигантская кувшинка из Южной Америки имеет не два, а три вида. Новый вид этого водного растения назвали Victoria boliviana или Виктория боливийская, в честь страны Боливия, где находится родина этой кувшинки, сообщает The Guardian.

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Уже несколько десятилетий английские ботаники подозревали, что у гигантских кувшинок рода Victoria существует не два, а целых три вида. Эти растения получили свое название в честь британской королевы Виктории, которая правила империей в 19 веке.

До этого было известно о существовании двух видов гигантской кувшинки — Victoria amazonica (или Виктория амазонская) и Victoria cruziana (или Виктория Крус). Но 6 лет назад из Боливии в Королевские ботанические сады Кью доставили семена растения, которое могло бы быть представителем третьего вида этих кувшинок.

[ + – ] Королевские ботанические сады Кью Фото: wikipedia

Чтобы это проверить английские ученые вырастили растение рядом с двумя известными видами кувшинок. И недавно исследователи провели изучение ДНК всех трех разных растений и выяснили, что все-таки, привезенное из Южной Америки растение принадлежит к третьему виду, который получил название Victoria boliviana (или Виктория боливийская). Новое исследование предполагают, что новый вид наиболее тесно связан с видом Victoria cruziana и что они пошли разными путями развития примерно 1 млн лет назад.

[ + – ] Новое исследование предполагают, что новый вид наиболее тесно связан с видом Victoria cruziana и что они пошли разными путями развития примерно 1 млн лет назад Фото: The Guardian

Также ученые пришли к выводу, что новый вид гигантских кувшинок является самым большим на планете. В Боливии ученые смогли вырастить кувшинку, у которой листья имеют диаметр 3,2 метра. У этой кувшинки также есть цветы, которые могут менять свой цвет с белого на розовый.

Образец нового вида кувшинок еще в 1988 году обнаружил в Боливии ученый Стефан Бек. С тех пор эта кувшинка росла в Национальном гербарии Боливии, но никто не подозревал, что это представитель нового вида. Все считали, что это вид Victoria cruziana. Но что самое интересное, после проведения анализа ДНК растения, английские ученые выяснили, что новый вид благополучно рос в Лондоне уже 170 лет. Просто эту кувшинку считали представителем другого вида.

По словам ученых, проблема с классификацией видов гигантских кувшинок связана с тем, что их очень сложно собрать в дикой природе.

[ + – ] По словам ученых, проблема с классификацией видов гигантских кувшинок связана с тем, что их очень сложно собрать в дикой природе Фото: The Guardian

"Это самое большое открытие за мою 20-летнюю карьеру. Я еще в 2006 году увидел изображение этой кувшинки понял, что она принадлежит к новому виду. Ведь ботаники прекрасно знают свои растения. Потребовались годы, чтобы эта догадка подтвердилась",- говорит Карлос Магдалена из Королевских ботанических садов Кью.

Помещение, где растут гигантские кувшинки, открыли в садах Кью в 1852 году. Эти растения вот уже больше 150 лет привлекают толпы туристов, которые хотят увидеть растения, листья которых не только огромны, но и могут выдержать вес ребенка. Теперь сады Кью – это единственное место в мире, где одновременно можно увидеть все три вида гигантских кувшинок рода Victoria, родиной которых является Южная Америка.

[ + – ] Теперь сады Кью – это единственное место в мире, где одновременно можно увидеть все три вида гигантских кувшинок рода Victoria, родиной которых является Южная Америка Фото: The Guardian

Кстати, если для европейских ученых в 19 веке эти растения были чем-то уж очень необычным, то для коренных жителей бассейна реки Амазонка они были хорошо известны. Местные жители ели эти листья и использовали их в качестве лекарств.

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