Діаметр листя до 3 м. Учені знайшли найбільше у світі латаття (фото)

Учені змогли ідентифікувати новий вид водної гігантської тропічної рослини, яку назвали на честь історичної батьківщини.

Учені з Королівських ботанічних садів К'ю, які розташовані в Лондоні, з'ясували, що гігантське латаття з Південної Америки має не два, а три види. Новий вид цієї водної рослини назвали Victoria boliviana або Вікторія болівійська на честь країни Болівія, батьківщини цього латаття, повідомляє The Guardian.

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Уже кілька десятиліть англійські ботаніки підозрювали, що в гігантського латаття роду Victoria існує не два, а цілих три види. Ці рослини отримали свою назву на честь британської королеви Вікторії, яка правила імперією в 19 столітті.

До цього було відомо про існування двох видів гігантського латаття — Victoria amazonica (або Вікторія амазонська) та Victoria cruziana (або Вікторія Крус). Але 6 років тому з Болівії в Королівські ботанічні сади К'ю доставили насіння рослини, яка могла б бути представником третього виду цього латаття.

[ + – ] Королівські ботанічні сади К'ю Фото: wikipedia

Щоб це перевірити, англійські вчені виростили рослину поруч із двома відомими видами латаття. І нещодавно дослідники провели вивчення ДНК всіх трьох різних рослин і з'ясували, що все-таки привезена з Південної Америки рослина належить до третього виду, який отримав назву Victoria boliviana (або Вікторія болівійська). Нове дослідження припускають, що новий вид найтісніше пов'язаний із видом Victoria cruziana, і вони пішли різними шляхами розвитку приблизно 1 млн років тому.

[ + – ] Нове дослідження припускають, що новий вид найтісніше пов'язаний із видом Victoria cruziana, і вони пішли різними шляхами розвитку приблизно 1 млн років тому Фото: The Guardian

Також учені дійшли висновку, що новий вид гігантського латаття є найбільшим на планеті. У Болівії вчені змогли виростити латаття, у якого листя має діаметр 3,2 метра. У цього латаття також є квіти, які можуть змінювати свій колір із білого на рожевий.

Зразок нового виду латаття ще 1988 року виявив у Болівії вчений Стефан Бек. Ізтого часу це латаття росло в Національному гербарії Болівії, але ніхто не підозрював, що це представник нового виду. Всі вважали, що це вид Victoria cruziana. Але що найцікавіше, після проведення аналізу ДНК рослини англійські вчені з'ясували, що новий вид ріс у Лондоні вже 170 років. Просто це латаття вважали представником іншого виду.

За словами вчених, проблема з класифікацією видів гігантського латаття пов'язана з тим, що його дуже складно зібрати в дикій природі.

[ + – ] За словами вчених, проблема з класифікацією видів гігантського латаття пов'язана з тим, що його дуже складно зібрати в дикій природі. Фото: The Guardian

"Це найбільше відкриття за мою 20-річну кар'єру. Я ще у 2006 році побачив зображення цього латаття і зрозумів, що воно належить до нового виду. Адже ботаніки чудово знають свої рослини. Потрібні були роки, щоб цей здогад підтвердився", — каже Карлос Магдалена з Королівських ботанічних садів К'ю.

Приміщення, де росте гігантське латаття, відкрили в садах К'ю в 1852 році. Ці рослини ось уже більше 150 років приваблюють натовпи туристів, які хочуть побачити рослини, листя яких не тільки величезне, а й може витримати вагу дитини. Тепер сади К'ю — це єдине місце у світі, де одночасно можна побачити всі три види гігантського латаття роду Victoria, батьківщиною яких є Південна Америка.

[ + – ] Тепер сади К'ю — це єдине місце у світі, де одночасно можна побачити всі три види гігантського латаття роду Victoria, батьківщиною яких є Південна Америка Фото: The Guardian

До речі, якщо для європейських учених у 19 столітті ці рослини були чимось дуже незвичайним, то для корінних жителів басейну річки Амазонка вони були добре відомі. Місцеві жителі їли це листя та використовували його як ліки.

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