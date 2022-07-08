Новый способ утилизации: на МКС впервые выбросили в космос "пакет" с мусором весом 78 кг (видео)

На орбитальной станции успешно испытали новый способ избавления от мусора.

На МКС впервые провели испытание нового способа утилизации отходов. Через воздушный шлюз Bishop в космос улетел, специально созданный для этих целей, мусорный контейнер с грузом весом в 78 кг, сообщает Space.

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Созданием специального мусорного контейнера занималась американская компания Nanoracks. Эта емкость, наполненная мусором, впервые в истории МКС улетела космос, чтобы потом сгореть в атмосфере. Сам контейнер может вмещать 272 кг отходов, но в этот раз, в рамках испытаний новой технологии утилизации мусора, в нем было всего 72 кг отходов.

По словам представителей компании Nanoracks, в контейнере находились ненужные астронавтам материалы, средства гигиены и одежда. Испытание новой технологии утилизации отходов на МКС прошло успешно.

[ + – ] По словам представителей компании Nanoracks, в контейнере находились ненужные астронавтам материалы, средства гигиены и одежда и испытание новой технологии утилизации отходов на МКС прошло успешно Фото: NASA

Выброс мусорного контейнера состоялся из воздушного шлюза Bishop, который разработала также Nanoracks, и который прикреплен к американскому модулю МКС под названием "Tranquility" ("Спокойствие"). Этот шлюз был доставлен на станцию космическим грузовым кораблем компании SpaceX в конце декабря 2020 года.

Bishop, который является первым в мире шлюзом, созданным частной компанией, астронавты используют для запусков в космос небольших спутников. Ту же технологию запуска спутников, компания Nanoracks использовала для осуществления запуска первого подобного мусорного контейнера.

По словам Джонатана Макдауэлла, астронома из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, подобная технология избавления от мусора на МКС была использована впервые. Но когда этот контейнер сгорит в атмосфере пока не известно. По словам ученого, до этого астронавты на МКС складывали весь мусор в грузовой корабль, который потом, по окончанию своего срока эксплуатации, отправлялся в атмосферу Земли, где и сгорал.

"Важно отметить, что подобный способ утилизации отходов не является чем-то новым в космосе. Подобные контейнеры с мусором регулярно выбрасывали советские космонавты с космических станций "Салют" в 1970-х и 1980-х годах", — говорит Макдауэлл.

По словам астронома, последний раз подобным образом астронавты избавились от мусора еще в сентябре 1996 года, когда контейнер улетел с предшественницы МКС — космической станции "Мир".

Согласно заявлению компании Nanoracks, такую же технологию утилизации мусора она будет использовать на своей коммерческой космической станции, которая должна быть запущена на орбиту в 2027 году.

Фокус уже писал о том, что астронавта NASA возмутили флаги "ЛДНР", которые показали на борту МКС российские астронавты в знак поддержки войны России против Украины.

Другой американский астронавт заявил, как уже писал Фокус, что без России могут спокойно обойтись и США, и Европа, в рамках реализации будущих космических проектов.

Тем более что, как писал Фокус, NASA уже испытывает способы, как избавить себя от российской зависимости на орбитальной станции.