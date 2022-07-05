"Мы не можем игнорировать это": астронавта из США возмутили флаги "ЛДНР" на МКС

Терри Вертс уверен, что России нельзя позволять использовать Международную космическую станцию для пропаганды аморальной войны против Украины.

Американского астронавта Терри Вертса возмутила пропагандистская акция российских космонавтов на Международной космической станции, которые развернули в космосе флаги так называемых "ЛДНР". Вертс призвал не игнорировать такие поступки российских коллег.

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"Россия теперь официально использует космическую станцию для пропаганды своей незаконной и аморальной войны на Украине, где они каждый день убивают мирных жителей. Мы больше не можем игнорировать это", — заявил астронавт.

Напомним, космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков 4 июля демонстрацией флагов террористических образований отпраздновали "День освобождения "ЛНР". Накануне 9 мая они разворачивали на орбите "знамя победы".

Помимо россиян на МКС сейчас находятся участники миссии SpaceX Crew-4: астронавты NASA Челл Линдгрен, Боб Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти. В честь Дня независимости США они также развернули на МКС флаг — американский.

[ + – ] В тот же день американцы на МКС подняли американский флаг в честь Дня независимости США

Терри Вертс дважды побывал на МКС в 2010 и 2014-2015 годах. До этого он был военным летчиком, воевал в Ираке, дослужился до полковника ВВС США.

В мае Россия пригрозила выходом из проекта МКС, если Запад не согласится отменить санкции против предприятий космической отрасли РФ. Отставной астронавт NASA Скотт Келли в ответ на это заявил, что "Россия не нужна ни США, ни Европе в области исследования космоса". Он уверен, что демарш россиян ударит лишь по ним самим, а американцы теперь могут сами доставлять на МКС людей и грузы благодаря компании SpaceX.